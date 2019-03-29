Минобороны отказалось делиться частотами для 5G

В Минобороны России считают, что пока рано передавать российским операторам связи частоты для технологии 5G. Об этом говорится в документе ведомства, с которым ознакомилось издание "Ведомости". Сообщается, что военные просят "не торопиться" с передачей частот.

Проект создания сети пятого поколения в России Минкомсвязи направило на согласование с министерствами в начале марта. В своём отзыве на этот проект военное ведомство предлагает пока использовать только те частоты, которые выделила Госкомиссия по радиочастотам. Речь идет о диапазонах 4,8–4,99 гигагерц и 27,1–27,5 гигагерц.

При этом источник "Ведомостей", знакомый с отзывом министерства, утверждает, что эти частоты не подходят для новой технологии. Для использования первого диапазона нет коммерческого оборудования, а второй обеспечил бы только локальное покрытие. Для работы 5G лучше всего подходит диапазон 3,4–3,8 гигагерц, который сейчас используется Министерством обороны.

Соперничество в разработке технологий мобильной сети пятого поколения продолжается в том числе между американскими компаниями и китайской Huawei. Финдиректор китайской компании была задержана в прошлом году в Канаде по запросу США. В феврале этого года президент Дональд Трамп призвал американские компании ускорить работу над 5G.

Во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сказал, что в течение ближайших пяти лет необходимо начать использовать 5G в России. В этом году президент пообещал утвердить схему развития инфраструктуры для развития цифровой экономики. В Южной Корее коммерческая эксплуатация 5G начнется 5 апреля, американский оператор Verizon запустит ее 11 апреля в Чикаго и Миннеаполисе.