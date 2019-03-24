Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Археология. Будущее

Cуверенный чебурнет. Эфир в 21:05

Работа дата-центра

Смотреть комментарии

Главный редактор сайта Agentura.ru Андрей Солдатов и руководитель проекта "Роскомсвобода" Артем Козлюк о будущем интернета в России

СССР строил социализм в отдельно взятой стране, а Россия хочет построить в отдельной стране интернет. Пакет законов об "устойчивости" российского интернета, принятый в последние недели, создает возможность не только для слежки за пользователями, но и для отключения сегментов Рунета от глобальной сети. Возможно ли это технически и чем это грозит гражданам?

Гости программы – Андрей Солдатов, главный редактор сайта Agentura. ru, и Артем Козлюк, руководитель проекта "Роскомсвобода". Эфир в 21:05.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG