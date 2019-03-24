Cуверенный чебурнет. Эфир в 21:05

СССР строил социализм в отдельно взятой стране, а Россия хочет построить в отдельной стране интернет. Пакет законов об "устойчивости" российского интернета, принятый в последние недели, создает возможность не только для слежки за пользователями, но и для отключения сегментов Рунета от глобальной сети. Возможно ли это технически и чем это грозит гражданам?

Гости программы – Андрей Солдатов, главный редактор сайта Agentura. ru, и Артем Козлюк, руководитель проекта "Роскомсвобода". Эфир в 21:05.