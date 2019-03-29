Иностранные сервисы VPN проигнорируют требования Роскомнадзора

Четыре VPN-сервиса отказались выполнять требование Роскомнадзора подключиться к государственной информационной системе для блокировки запрещенных сайтов. Об этом сообщает "Медиазона".

Представители сервиса VPN Unlimited заявили, что ни при каких обстоятельствах не будут сотрудничать с Роскомнадзором. Сервисы OpenVPN и VyprVPN также отказались исполнять требования надзорного ведомства. В ответ на требования Роскомнадзора VPN-провайдер TorGuard объявил об удалении информации из двух находящихся в России серверов.

Ранее Роскомнадзор потребовал от 10 популярных VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе, в которой содержится информация о запрещенных сайтах. Требование подключиться к этому реестру Роскомнадзор отправил провайдерам после обращения одного из силовых ведомств. Что это была за организация или министерство и как она выбирала VPN-сервисы для рассылки уведомлений – не сообщается.

В "Лаборатории Касперского" заявили, что компания выполнит требования российского закона и подключит свой VPN-сервис к реестру запрещенных сайтов.

Законопроект о запрете средств обхода блокировки сайтов в интернете был принят в России летом 2017 года. Тогда представители крупных западных провайдеров сообщали, что не намерены сотрудничать с российскими властями.

Из 10 провайдеров, которым разослано письмо, как минимум пять работают в Китае, в котором VPN-сервисы блокируются с 2017 года.