Роскомнадзор впервые потребовал от популярных VPN-сервисов подключиться к Федеральной государственной информационной системе, в которой содержится информация о запрещенных сайтах. Соответствующие уведомления направлены десяти сервисам, информация об этом размещена на сайте ведомства.

В список попали VPN-провайдеры NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, Kaspersky Secure Connection и VPN Unlimited. Согласно требованиям российского регулятора, провайдеры в течение 30 дней должны начать блокировать запрещённые в России сайты для российских клиентов. Иначе их работа может быть запрещена на территории страны.

Требование о подключении к реестру запрещённых сайтов Роскомнадзор отправил провайдерам после обращения одного из силовых органов. Что это была за организация или министерство и как она выбирала VPN-сервисы для рассылки уведомлений — не сообщается.

Законопроект о запрете средств обхода блокировки сайтов в интернете был принят в России летом 2017 года. Тогда представители крупных западных провайдеров сообщали, что не намерены сотрудничать с российскими властями.

Из 10 провайдеров, которым разослано письмо, как минимум пять работают в Китае, в котором VPN-сервисы блокируются с 2017 года.