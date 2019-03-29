В Пекине у посольства США была задержана правозащитница Вонг Ю

В Китае освобождена адвокат и правозащитница Вонг Ю, задержанная у посольства США за отказ предоставить документы сотрудникам полиции. Правозащитница была отпущена менее чем через сутки после задержания, сообщил её муж. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

В среду 27 марта полицейские задержали Вонг Ю, когда она пришла на семинар о применении закона для борьбы с семейным насилием. Это образовательное мероприятие организовало посольство США в Пекине. По словам Вонг Ю, у неё не было при себе документов. Она также выразила сомнение в праве сотрудников полиции останавливать её и спрашивать об удостоверении.

"Полицейские надели на неё наручники, затащили в машину и отвезли в участок. Все это произошло в течение нескольких минут",— рассказал пекинский правозащитник Тань Чжишунь, ставший свидетелем задержания.

Сотрудники посольства пытались помешать задержанию правозащитницы, но полицейские их проигнорировали.

Муж правозащитницы, тоже работающий адвокатом, посчитал арест Вонг Ю злоупотреблением со стороны правоохранителей. Бао Лунцзюнь уверен, что полицейские знали о деятельности его жены и задержали её именно за правозащитную деятельность.

"Ван не показывала удостоверение личности и во время предыдущих визитах в посольство, но её пропускали", — отметил Бао Лунцзюнь. По его мнению, недавние высказывания Вонг Ю о других задержанных адвокатах и активистах могли привлечь внимание властей.

В июле 2015 года власти Китая начали масштабную кампанию против правозащитников и адвокатов — по стране прокатилась волна арестов. Кампания получила название "Облава 709" (709 Crackdown) по дате её проведения 9 июля. Правозащитные организации назвали действия властей скоординированной попыткой подавить движение за права человека в Китае.

Тогда Вонг Ю оказалась среди первых задержанных в рамках правительственной кампании. Под давлением обстоятельств она вынуждена была сделать признание в причастности к деятельности, которую китайские власти считают подрывной. Правозащитница выступила в эфире государственного телеканала - в противном случае власти угрожали не допустить её встречи с сыном. Позднее она узнала, что её 15-летний сын, который в момент её задержания находился под стражей, подвергался угрозам и насилию со стороны полицейских. В июле 2016 года Вонг Ю была освобождена. Однако, она продолжает испытывать давление со стороны властей, о чём свидетельствует и произошедший на днях инцидент у посольства США в Пекине.