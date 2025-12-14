Подходящее место. Вербует ли Россия в Иране наемников для своей войны?

В Тегеране, столице Ирана, появились листовки, предлагающие выгодные контракты мужчинам, которые присоединятся к военным действиям России в Украине.

Посольство России в Тегеране заявило, что эти объявления, предлагающие иранским мужчинам в возрасте от 18 до 45 лет подписные бонусы в размере до 20 000 долларов и ежемесячную зарплату около 2000 долларов, являются поддельными.

Хотя Москва оспаривает подлинность листовок, известно, что Россия использовала теневые сети для вербовки тысяч иностранцев, в том числе из стран Ближнего Востока, Центральной Азии и Кубы, для участия в боевых действиях в Украине.

"Поддельные и преступные"

В листовках, появившихся в Тегеране, говорится, что министерство обороны России проводит набор на различные должности, в том числе солдат, операторов дронов и водителей.

В объявлениях предлагаются высокие зарплаты и бонусы для новобранцев, включая перелет в Россию, бесплатное жилье, медицинское обслуживание и неуказанные комиссионные. Хотя объявления ориентированы на мужчин, в них также предлагаются рабочие места для женщин с медицинским образованием.

В листовках на персидском языке указана контактная информация, включая адрес электронной почты, номер WhatsApp (зарегистрированый в Армении) и телеграм-канал.

Когда Радио Фарда связалось с номером WhatsApp, звонок был отклонен. После отправки последующего голосового сообщения с просьбой предоставить дополнительную информацию неизвестный человек, который позже назвал себя "простым администратором", ответил текстовым сообщением, заявив, что находится в Москве.

Неизвестный сказал, что листовки были частью официальной российской кампании по набору в Иране. Он также заявил, что иранские власти знают об этой кампании.

Телеграм-канал, рекламируемый в листовке, – "Присоединяйтесь к российской армии для иностранцев" – публикует сообщения на русском, английском, персидском и арабском языках. Он был запущен 4 ноября и имеет более 2000 подписчиков.

Мы приветствуем вас, даже если вы не говорите по-русски

В одном из сообщений на английском и персидском языках говорится, что Минобороны России "открывает свои двери для иностранных граждан, готовых подписать контракт и служить с честью". В нем также добавляется: "Мы приветствуем вас, даже если вы не говорите по-русски".

В другом посте на канале размещена фотография двух мужчин, лица которых закрыты смайликами. Подпись гласит: "Наши ребята из Ирана, добро пожаловать в Россию". Пост датирован 7 декабря.

В заявлении, опубликованном 9 декабря, посольство России в Тегеране заявило, что листовки являются "поддельными и носят преступный характер".

"Ни посольство, ни какие-либо официальные структуры российского государства не имеют никакого отношения к этому письму", – говорится в заявлении, которое было опубликовано иранскими СМИ.

"Устоявшаяся история"

Джон Харди, заместитель директора программы по России в вашингтонском Фонде защиты демократии, сказал Радио Фарда, что хотя он не может говорить о подлинности листовок, "Россия имеет устоявшуюся историю вербовки иностранцев из самых разных стран для участия в боевых действиях в Украине".

Харди отметил, что российские вербовщики нацелены на мужчин из бедных стран. Эти новобранцы часто проходят незначительную подготовку, прежде чем их отправляют на передовую, сказал он.

Николь Граевски, сотрудница программы по ядерной политике Фонда Карнеги за международный мир, заявила, что листовки не соответствуют обычной практике России. "Неясно, являются ли эти они подлинными, и прибегла ли бы Россия к такой неаккуратной мере для набора рекрутов", – считает она.

Граевски добавила, что если России понадобится дополнительная сила для участия в войне против Украины, она, вероятно, сделает это с неявного одобрения или даже при участии правительства Ирана.

Иранские власти публично не отреагировали на появление листовок.

Поддержание численности войск

Россия расширила вербовку иностранных наемников, пытаясь поддержать численность своих войск на фоне растущих потерь в Украине.

Украина утверждает, что Москва завербовала не менее 18 тысяч иностранцев из 128 стран. Более 11 тысяч северокорейцев также участвуют в войне в рамках соглашения о военном сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном.

По мнению экспертов и данным журналистских расследований, Россия вербует людей из Кубы, Сирии, Иордании, Непала, Индии, Кении и стран Центральной Азии, сочетая принуждение, подкуп и обман.

Резкий рост набора иностранцев отражает нежелание Кремля проводить очередную мобилизацию – после того, как хаотичный призыв в сентябре 2022 года, когда Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию, вызвал массовый исход россиян из страны.

По западным оценкам, с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года российская армия понесла более 1 миллиона потерь убитыми и ранеными. Журналисты установили имена 155 368 российских военных, погибших с начала вторжения в Украину. Подсчет потерь ведут Русская служба Би-би-си и "Медиазона" совместно с командой волонтеров.

Иран, если исходить из логики вербовщиклм, является подходящим местом для их деятельности. В этой стране с населением 88 миллионов человек растет безработица и бедность, поскольку экономика страдает от жестких международных санкций.

Иран и Россия, несмотря на взаимное недоверие и сложную историю отношений, в последние годы углубили сотрудничество. Исламская республика поставила России беспилотники, которые Москва использует в Украине.

Иран также является домом для миллионов афганских беженцев и мигрантов, и российские вербовщики могут нацелиться на членов этой маргинализированной общины. Бывшие военнослужащие афганских вооруженных сил, проживающие в Иране, в том числе элитные коммандос, обученные США, ранее заявляли, что рассматривают возможность сражаться в качестве наемников в Украине.

Три бывших афганских генерала сообщили Associated Press в 2022 году, что Россия стремится сформировать "иностранный легион" и предлагает ежемесячную зарплату в размере около 1500 долларов.