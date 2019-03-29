Следствие подтвердило версию о крушении самолёта "Боинг-737" из-за электроники

Американские следователи выяснили, что крушение самолёта "Боинг-737 Max" в Эфиопии связано с работой электронных систем на борту судна. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники, которые ознакомились с содержанием чёрных ящиков самолёта. Официально итоги расследования будут оглашены на следующей неделе.

Ранее сообщалось проблемах самолёта модели "Боинг-737 Max". Электроника автоматически опускает нос самолёта, если данные системы показывают, что самолёт перешел в режим сваливания. 27 марта компания Boeing анонсировала изменения в системе управления, которые позволят пилоту отменять автоматическое снижение высоты полёта.

За последний год произошли две крупные авиакатастрофы с участием самолётов Boeing-737 Max. Все они случились сразу после взлета воздушных судов. После авиакатастрофы в Эфиопии эксперты стали подозревать, что причиной крушений стали проблемы в системе управления самолётом. С середины марта во всем мире приостановлена эксплуатация самолётов Boeing 737 моделей Max 8 и 9.