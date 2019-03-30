Пользователи "Инстаграма" выкладывают фотографии в купальниках в поддержку барнаульского учителя Татьяны Кувшинниковой, вынужденной уволиться из-за фотографии в вечернем платье.

Об увольнении Кувшинников 25 марта рассказал сайт "Сибирь.Реалии". По её рассказу после публикации фотографии в блестящем новогоднем платье в социальных сетях на учительницу пожаловался кто-то из родителей. Директор школы посчитал её фото ударом по репутации школы и заставила написать заявление об уходе. По утверждению учителя, руководитель школы заявила ей, что платье выше колен и каблуки носят "только проститутки". Сначала за преподавателя вступились родители, но потом она была вынуждена уйти из-за давления коллег.

В поддержку Кувшинниковой преподаватели и сочувствующие теперь выкладывают свои фотографии в купальниках в инстаграме, преимущественно, под хэштегом #учителятожелюди. " Мы имеем право на личную жизнь. На купальники, пирсинг и татуировки. На хобби и увлечения. На, прости господи, секс", — написала 27-летний преподаватель из Казани Яна Абдуллина.

"В телевизоре порой больше пошлости и откровений. Почему тогда родители не жалуются на это?", — пишет 27-летняя преподаватель из Санкт-Петербурга Людмила Жданова.

В поддержу учителей выступили и представители других профессий: "вот почему я не пошла работать учителем, пишет Надежда Матвеева.

Записи по хештегу выпускают и мужчины:

"В целом никто не заставляет вас смотреть фото людей, которые вам не нравятся в соцсетях (если вы, конечно, не ФСБшник). Главное, что я не показываю эти ноги на работе и даже не упоминаю их на занятиях".

Кувшинниковой правительство Алтайского края предложило разработать и преподавать правила поведения в социальных сетях. Региональный министр образования и науки Максим Костенко заявил, что она согласилась с этим предложением.