На Красной площади задержали отца, защищающего дочь в суде

В Москве на Красной площади задержали жителя Астрахани Алексея Новикова, стоявшего в одиночном пикете. Он рассказал "ОВД-Инфо", что защищает в суде свою дочь, осуждённую на 10 лет по статье о сбыте наркотиков. По словам Новикова, он приехал обжаловать в Верховном суде отклонённую другой инстанцией жалобу на приговор.

В руках у задержанного был плакат с надписью "Прав своих не имею. Жить не буду". Пикет продолжался меньше минуты. На Новикова составили протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия.

Алексей Новиков также сообщил, что уже пять дней держит голодовку.