На Красной площади задержали отца, защищающего дочь в суде

В Москве на Красной площади задержали жителя Астрахани Алексея Новикова, стоявшего в одиночном пикете. Он рассказал "ОВД-Инфо", что защищает в суде свою дочь, осуждённую на 10 лет по статье о сбыте наркотиков. По словам Новикова, он приехал обжаловать в Верховном суде отклонённую другой инстанцией жалобу на приговор.
В руках у задержанного был плакат с надписью "Прав своих не имею. Жить не буду". Пикет продолжался меньше минуты. На Новикова составили протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия.
Алексей Новиков также сообщил, что уже пять дней держит голодовку.
- В 2015 году почти четверть заключённых в России отбывали наказание по наркостатье 228 УК – большинство из них оказались в местах лишения свободы по обвинению в сбыте запрещенных веществ, факт которого считается доказанным в зависимости от массы наркотика, обнаруженного у задержанного, писала "Медиазона".