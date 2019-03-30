Во Франции в субботу проводится 20-я акция протеста "жёлтых жилетов"

Во Франции 30 марта начался 20-я акция движения "жёлтых жилетов". За почти пять месяцев еженедельных демонстраций протестующим удалось добиться отмены повышения акцизов на топливо и других уступок от правительства. Число протестующих каждую субботу сокращается, однако, активность протестов не снижается, отмечает RFI.

Самые многочисленные акции протеста ожидаются в субботу в Париже, Бордо, Лионе, Марселе, Рене, Страсбурге и Руане. Как сообщает AFP, некоторые демонстранты призывают в субботу заблокировать оружейные заводы, которые производят спецсредства для разгона демонстрантов, как, например, шумовые гранаты.

В эту субботу демонстрации полностью запрещены в Авиньоне, Тулузе, Руане и Сент-Этьене. В Париже вторую субботу подряд запрещены массовые акции на Елисейских полях. Дополнительные меры безопасности и территориальные ограничения были введены властями после погромов и столкновений 16 марта.

Префектура полиции предупредила коммерсантова, чьи рестораны и магазины находится на маршрутах проведения демонстраций.

С начала демонстраций «желтых жилетов» полиция задержала более 8700 человек. Таковы данные МВД Франции. Задержанные обвиняются в порче имущества и применении насилия против полиции. В отношении двух тысяч задержанных вынесены обвинительные приговоры.