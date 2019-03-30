Украина 31 марта проводит выборы президента республики

В воскресенье 31 марта украинские избиратели проголосуют за нового президента своего государства. За соблюдением закона будут следить 2344 официальных наблюдателя от 19 международных организаций и 17 иностранных государств. Среди них нет граждан России, которая признана Верховной радой государством-агрессором и потому не имеет права присылать на выборы своих наблюдателей. К обеспечению общественного порядка в воскресенье МВД планируется привлечь более 130 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Среди тридцати девяти зарегистрированных кандидатов в президенты лидерами опросов общественного мнения стали шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Пётр Порошенко и лидер партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Ожидается, что в выборах примут участие около 80% украинцев.





Реальные шансы на выход во второй тур, по оценкам социологов, имеют лишь шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Эксперты допускают, что в борьбу ещё могут вмешаться и кандидаты, замыкающие пятерку президентского рейтинга: лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.



Владимир Зеленский, по имеющимся оценкам, с большой долей вероятности может пройти второй тур выборов. Многим он известен по комедийному телесериалу "Слуга народа", в котором играет школьного учителя, неожиданно ставшего президентом. На популярность Зеленского не повлияли ни упрёки в некомпетентности и лицемерии, ни обвинения, связанные с кинобизнесом в России. Одна из причин лидерства Зеленского, вероятно, кроется в общественном запросе на новых политиков. В предварительно объявленной программе Зеленского – намерение договариваться с Россией о мире в Донбассе. Среди основных приоритетов его предвыборной программы – борьба с коррупцией и создание современной сети автомобильных дорог.

Второе и третье места в президентском рейтинге в последние недели занимали лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий глава Украинского государства Пётр Порошенко. Разница в популярности этих кандидатов измеряется несколькими процентами и может быть приравнена к статистической погрешности.

Президент провел кампанию под лозунгом "Армия! Язык! Вера!". Козырем Порошенко стал полученный в январе при его активном участии томос об автокефалии для независимой от Москвы Православной церкви Украины. С конца февраля Порошенко начал терять свои позиции из-за коррупционного скандала вокруг госконцерна "Укрборонпром". Журналистское расследование выявило причастность ближайшего президентского соратника к отмыванию и хищению государственных средств в оборонном секторе. Порошенко пообещал избирателям, что в случае победы на выборах займётся преодолением бедности и политико-дипломатическими мерами по возвращению аннексированного Россией Крыма. Он также обещает добиваться вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

Для Юлии Тимошенко, бывшего премьер-министра Украины, эта избирательная кампания стала третьей попыткой занять президентское кресло. В 2010-м и 2014-м годах она проиграла выборы. В нынешнюю кампанию Тимошенко вступила с программой "Новый курс Украины", включающей принятие "народной" конституции. Лидер "Батькивщины" обещает вдвое снизить цены на газ, вернуть под контроль Украины не только Крым, но и Донецк и Луганск, повысить благосостояние украинцев.

Социологические опросы показали, что за одну–две недели до голосования около 20% украинцев не определились со своим фаворитом, и, вероятно, многие из них будут делать выбор в последний момент.

Россия, как считают в политических верхах Украины, представляет реальную угрозу выборам, финансово поддерживая некоторых кандидатов в президенты. В Службе безопасности Украины предупреждают, что в случае проведения кибератак со стороны России, они будут отражены.