Украина 31 марта проводит выборы президента республики

В воскресенье 31 марта украинские избиратели проголосуют за нового президента своего государства. За соблюдением закона будут следить 2344 официальных наблюдателя от 19 международных организаций и 17 иностранных государств. Среди них нет граждан России, которая признана Верховной радой государством-агрессором и потому не имеет права присылать на выборы своих наблюдателей. К обеспечению общественного порядка в воскресенье МВД планируется привлечь более 130 тысяч сотрудников правоохранительных органов.
Среди тридцати девяти зарегистрированных кандидатов в президенты лидерами опросов общественного мнения стали шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Пётр Порошенко и лидер партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Ожидается, что в выборах примут участие около 80% украинцев.
Реальные шансы на выход во второй тур, по оценкам социологов, имеют лишь шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Эксперты допускают, что в борьбу ещё могут вмешаться и кандидаты, замыкающие пятерку президентского рейтинга: лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.
Владимир Зеленский, по имеющимся оценкам, с большой долей вероятности может пройти второй тур выборов. Многим он известен по комедийному телесериалу "Слуга народа", в котором играет школьного учителя, неожиданно ставшего президентом. На популярность Зеленского не повлияли ни упрёки в некомпетентности и лицемерии, ни обвинения, связанные с кинобизнесом в России. Одна из причин лидерства Зеленского, вероятно, кроется в общественном запросе на новых политиков. В предварительно объявленной программе Зеленского – намерение договариваться с Россией о мире в Донбассе. Среди основных приоритетов его предвыборной программы – борьба с коррупцией и создание современной сети автомобильных дорог.
Второе и третье места в президентском рейтинге в последние недели занимали лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий глава Украинского государства Пётр Порошенко. Разница в популярности этих кандидатов измеряется несколькими процентами и может быть приравнена к статистической погрешности.
Президент провел кампанию под лозунгом "Армия! Язык! Вера!". Козырем Порошенко стал полученный в январе при его активном участии томос об автокефалии для независимой от Москвы Православной церкви Украины. С конца февраля Порошенко начал терять свои позиции из-за коррупционного скандала вокруг госконцерна "Укрборонпром". Журналистское расследование выявило причастность ближайшего президентского соратника к отмыванию и хищению государственных средств в оборонном секторе. Порошенко пообещал избирателям, что в случае победы на выборах займётся преодолением бедности и политико-дипломатическими мерами по возвращению аннексированного Россией Крыма. Он также обещает добиваться вступления Украины в Евросоюз и НАТО.
Для Юлии Тимошенко, бывшего премьер-министра Украины, эта избирательная кампания стала третьей попыткой занять президентское кресло. В 2010-м и 2014-м годах она проиграла выборы. В нынешнюю кампанию Тимошенко вступила с программой "Новый курс Украины", включающей принятие "народной" конституции. Лидер "Батькивщины" обещает вдвое снизить цены на газ, вернуть под контроль Украины не только Крым, но и Донецк и Луганск, повысить благосостояние украинцев.
Социологические опросы показали, что за одну–две недели до голосования около 20% украинцев не определились со своим фаворитом, и, вероятно, многие из них будут делать выбор в последний момент.
Россия, как считают в политических верхах Украины, представляет реальную угрозу выборам, финансово поддерживая некоторых кандидатов в президенты. В Службе безопасности Украины предупреждают, что в случае проведения кибератак со стороны России, они будут отражены.
- Президентская кампания в Украине официально стартовала в конце декабря 2018. 31 декабря кандидаты начали начали подавать документы для регистрации.
- Центризбирком изначально зарегистрировал 44 кандидата в президенты. Но до начала марта кандидаты могли отказаться от участия в выборах, пятеро из них так и сделали.
- Президент Петр Порошенко имеет право баллотироваться на пост главы государства еще один раз. Весной 2014-го он одержал победу в первом туре досрочных выборов, набрав 54,7% голосов. Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй срок 29 января 2019 года. Глава государства подал документы в ЦИК в последний день регистрации.
- Последним днём подачи в ЦИК документов для регистрации стало 3 февраля 2019. Региострация завершилась 8 февраля.
- Официальные результаты первого тура будут объявлены до 10 апреля. Также до этой даты ЦИК будет принято решение о необходимости второго тура голосования.
- Результаты голосования от 31 марта 2019 будут опубликованы до 13 апреля.
- Второй тур, в случае, если ни один из кандидатов не наберёт 50%+1 голосов, пройдет 21 апреля. Протокол ЦИК по результатам второго тура обнародуют до 1 мая 2019. Публикация официальных результатов президентских выборов 2019 – 4 мая.
- После торжественной церемонии присяги в Верховной раде новый глава государства вступит в должность до 3 июня.
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