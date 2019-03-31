Выборы президента Украины: явка на 11 часов составила 16 процентов

Явка на выборах президента Украины на 11 часов местного времени (сопадает с московским) превысила 16 процентов. Таковы данные Центризбиркома на основе отчётов примерно половины территориальных избирательных комиссий.
Этот показатель примерно такой же, как и на выборах в 2014 году. Тогда окончательная явка составила около 60 процентов.
Несколько кандидатов в президенты Украины, которые, по предвыборным опросам, имеют шансы на прохождение во второй тур, уже проголосовали на выборах.
Одним из первых в Киевской области проголосовали кандидат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко. За неделю до выборов он посетил Москву, чем вызвал жёсткую критику многих оппонентов.
Проголосовала также лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, она пришла на участок в Киеве. Она выразила уверенность, что "всё будет хорошо" и "весна победит".
Ещё один кандидат, шоумен Владимир Зеленский провёл прямую трансляцию своего похода на избирательный участок в Фейсбуке. Он сказал, что проголосовал за "очень достойного и честного человека".
Также на участки уже пришли кандидаты Олег Ляшко и Александр Вилкул. Мэр Киева Виталий Кличко, который сам не баллотируется, приехал на участок на велосипеде.
Всего открыты около 30 тысяч избирательных участков. Не открыт по техническим причинам только один, в Одесской области. Выборы не проводятся в аннексированном Крыму и в подконтрольных сепаратистам районах Донецкой и Луганской областей.
На пост президента Украины претендуют 39 человек. Участки закроются в 20 часов. По данным полиции, уже поступили более 150 жалоб на ход голосования, возбуждено одно уголовное дело. При этом крупных нарушений, которые поставили бы голосование под угрозу, пока нет.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.