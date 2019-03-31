Выборы президента Украины: явка на 11 часов составила 16 процентов

Явка на выборах президента Украины на 11 часов местного времени (сопадает с московским) превысила 16 процентов. Таковы данные Центризбиркома на основе отчётов примерно половины территориальных избирательных комиссий.

Этот показатель примерно такой же, как и на выборах в 2014 году. Тогда окончательная явка составила около 60 процентов.

Несколько кандидатов в президенты Украины, которые, по предвыборным опросам, имеют шансы на прохождение во второй тур, уже проголосовали на выборах.

Одним из первых в Киевской области проголосовали кандидат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко. За неделю до выборов он посетил Москву, чем вызвал жёсткую критику многих оппонентов.

Проголосовала также лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, она пришла на участок в Киеве. Она выразила уверенность, что "всё будет хорошо" и "весна победит".

Ещё один кандидат, шоумен Владимир Зеленский провёл прямую трансляцию своего похода на избирательный участок в Фейсбуке. Он сказал, что проголосовал за "очень достойного и честного человека".

Также на участки уже пришли кандидаты Олег Ляшко и Александр Вилкул. Мэр Киева Виталий Кличко, который сам не баллотируется, приехал на участок на велосипеде.

Всего открыты около 30 тысяч избирательных участков. Не открыт по техническим причинам только один, в Одесской области. Выборы не проводятся в аннексированном Крыму и в подконтрольных сепаратистам районах Донецкой и Луганской областей.

На пост президента Украины претендуют 39 человек. Участки закроются в 20 часов. По данным полиции, уже поступили более 150 жалоб на ход голосования, возбуждено одно уголовное дело. При этом крупных нарушений, которые поставили бы голосование под угрозу, пока нет.