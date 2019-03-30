Украина накануне выборов. Эфир в 17:05

Чего ожидают от выборов президента украинцы? Чего ожидают в России? Виталий Портников беседует с философом и общественным деятелем Евгением Быстрицким и политиком, общественным деятелем Леонидом Гозманом. Эфир в 17:05.
Ожидания избирателей и реальность политики
Чего ожидают от выборов президента украинцы? Чего ожидают в России? Виталий Портников беседует с философом и общественным деятелем Евгением Быстрицким и политиком, общественным деятелем Леонидом Гозманом. Эфир в 17:05.
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