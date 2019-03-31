В Уссурийске найден мертвым 18-летний призывник из Магнитогорска

В лесу недалеко от одной военных частей Уссурийска найден мертвым 18-летний солдат срочной службы из Магнитогорска Станислав Кузема. Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на челябинских правозащитников.

Координатор правозащитной организации „У военнослужащих тоже есть права“ Алексей Ковалев рассказал журналистам, что 30 марта солдата не оказалось в казарме. Его нашли недалеко от части "с признаками суицида".

В пресс-службе военного округа заявили, что предварительная версия смерти рядового – самоубийство. В военкомате Магнитогорска матери солдата также сказали, что ее сын вероятно совершил суицид. Сама она рассказала, что за два дня до смерти сына разговаривала с ним по телефону, и о самоубийстве он не говорил.

Правозащитница Валерия Приходкина призывает не верить в версию о суициде. Она утверждает, что у погибшего был конфликт с командиром взвода, а также отмечает, что это не первый солдат из Челябинской области, погибший в данной части.