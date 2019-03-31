Явка на выборах президента Украины превысила 63 процента

Явка на выборах президента Украины на момент окончания голосования составила 63,5 процента. Данные выложены на сайте Центризбиркома страны. Это чуть ниже, чем на предыдущих выборах (2014 – 66,04%, 2010 – 66,76%).

Голосование прошло в воскресенье, 31 марта. Избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени (оно совпадает с московским) и работали до 20 часов. Центризбирком Украины зарегистрировал 39 кандидатов в президенты. Двое из них позднее отказались участвовать в голосовании, но ЦИК не стал вычеркивать их имена из рекордно длинных бюллетеней, поскольку они сообщили об отказе позже намеченного срока.

Первые результаты

Согласно результатам экзитполов (опросов проголосовавших, только что вышедших с участков), ни одному из кандидатов не удалось победить в первом туре. Для этого кандидату нужно было набрать более 50 процентов голосов.

Лидером гонки стал телеведущий Владимир Зеленский, экзитполы отдают ему около 30 процентов голосов. 17-19 пороцентов набрал действующий президент страны Пётр Порошенко. Около 14 процентов — лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

ЦИК украины начал подсчёт голосов, обработаны около полутора процента бюллетеней.

Реакция кандидатов

Пётр Порошенко выступил на брифинге по окончании первого тура выборов и попросил избирателей "осмыслить", за какое будущее Украины они собираются проголосовать 21 апреля во втором туре. Он заявил, что Кремль стремится "сделать Украину частью или сателлитом Российской империи", назвал своего соперника Владимира Зеленского "марионеткой Коломойского" (одного из украинских олигархов ) и заявил, что "мы не дадим Коломойскому шансов".​ Он призвал соперника к дебатам.​

Владимир Зеленский назвал предварительные результаты первого тура "очень большой ответственностью". "Мне, если честно, всё равно, с кем во втором туре быть, — сказал он. Слава богу, не я это решаю, это решает народ".

Юлия Тимошенко заявила, что результаты экзитполов являются "манипулятивными". Экзитполы, проведенные её штабом, показывают, что политик выходит во второй тур, утверждает она. ​Днём возле здания ЦИК в Киеве начали собираться её сторонники, они планируют провести там митинг в её поддержку.