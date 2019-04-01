Саакашвили пока отказался от планов прилететь в Киев 1 апреля

Бывший президент Грузии, бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили, который ранее заявил о планах приехать на Украину 1 апреля, пояснил, что он намеревался это сделать только в том случае, если действующий президент Украины Пётр Порошенко не проходит во второй тур.

Отвечая на вопрос ведущего в эфире телеканала "Настоящее время", Саакашвили уточнил, что как только Порошенко "потеряет власть, и его приказ не пускать его в страну утратит силу", тогда он обязательно воспользуется "законным правом вернуться на Украину".

В середине марта Саакашвили сказал, что уже купил авиабилет из Варшавы в Киев и днём 1 апреля намерен прилететь в столицу Украины, так как уверен, что Порошенко не выйдет во второй тур выборов. Саакашвили в 2015 году получил украинское гражданство и стал главой Одесской областной администрации, а спустя два года указом президента Украины Петра Порошенко был этого гражданства лишён. В отношении Саакашвили действует запрет на въезд на украинскую территорию до 2021 года.

Однако, несмотря на официальный запрет, в сентябре 2017 года Саакашвили смог прорваться на территорию Украины. Его соратники помогли ему пересечь границу с Польшей. Власти тогда не стали арестовывать Саакашвили, и он несколько месяцев провёл на Украине, организуя акции протеста против Порошенко.

На выборах президента Украины Саакашвили активно не агитировал за кого-либо из кандидатов.

Сегодня в эфире "Настоящего времени" Саакашвили позитивно отозвался о лидере первого тура президентских выборов на Украине Владимире Зеленском. Ранее в разговоре с журналистами Зеленский похвалил бывшего президента Грузии и сказал, что не против сотрудничества с ним в деле борьбы с коррупцией.

Саакашвили официально сейчас лицо без гражданства, он получил право на жительство в Нидерландах. Сам он называет своё лишение украинского гражданства незаконным.