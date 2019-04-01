"Реакция нервная". Российские чиновники – об украинских выборах

"Нам хотелось бы видеть у руля не партию войны, а партию мира, которая была бы нацелена на поэтапное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины на основе минских соглашений", – так пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал итоги первого тура украинских президентских выборов. Как еще отреагировали на итоги украинских выборов в Москве?

По словам Пескова, Россия не намерена поздравлять с выходом во второй тур никого из кандидатов – ни Петра Порошенко, ни Владимира Зеленского. Тем временем в Государственной Думе и в Совете Федераций уже прозвучали предложения о непризнании итогов голосования на Украине. Впрочем, Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет позиции по этому вопросу.

Победитель первого тура президентской гонки Владимир Зеленский рассказал накануне, каким был бы его первый вопрос Владимиру Путину, если бы их встреча состоялась:

"Ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые принимали участие в эскалации Крыма и Донбасса, и помогали на всем их страшном, жестоком и отвратительном пути?"

В ответ на это представитель Путина Дмитрий Песков сегодня в очередной раз напомнил, что Крым возврату не подлежит:

"Тема Крыма вообще не подлежит обсуждению, это тема, которая закрыта раз и навсегда. Тем более, что слово оккупация или аннексия абсолютно неприменимы – ни де-факто, ни де-юре – к Крыму. Все, что произошло в Крыму, сделано в строгом соответствии, и, кстати, с законодательством Украины, и на основе Международного права", – заявил Песков. Он добавил, что виноватых в конфликте на юго-востоке Украины следует искать в Киеве:

"Непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной. То, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины".

Думская фракция ЛДПР уже подготовила заявление о непризнании результатов украинских выборов из-за того, что на них не было российских наблюдателей. Её предложение поддержал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Он полагает, что Владимир Зеленский может отказаться от участия в выборах в пользу Порошенко:

"Олигархи способны быстро сговориться друг с другом, поэтому Порошенко будет покупать сейчас их лояльность – и Тимошенко, и стоящего за Зеленским Коломойского обещаниями, постами, бизнесом и так далее", ­– заявил Калашников в интервью РИА Новости.

В Кремле же вопрос о непризнании украинских выборов пока не решили. По крайней мере, Дмитрий Песков ничего конкретного по этому поводу журналистам не сказал:

"Какой-то позиции в данном случае нет, это инициатива депутатов. Я еще раз хочу обратить ваше внимание, что по конституции все-таки основы внешней политики страны определяются главой государства, президентом", – заявил Песков.

О результатах первого тура украинских выборов высказались не только в нижней палате парламента, но и в верхней. Так спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала президентскую гонку на Украине "полным провалом правящей элиты". По ее мнению, "люди были готовы голосовать за любого, кто не связан с действующим режимом и действующей властью".

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов считает, что на украинских выборах возможен сговор кандидатов в пользу Порошенко. "Но это на пользу стране не пойдёт. Люди осознают себя обманутыми в своих ожиданиях", – заявил Морозов.

Победы Порошенко опасается и сенатор Алексей Пушков. "Порошенко пообещал не дать Зеленскому "ни одного шанса" во 2-м туре. Если учесть, что шансы у Зеленского сейчас намного выше, чем у Порошенко, это означает либо пустую риторику, либо заготовленные штабом Порошенко схемы подлогов, которые не оставят "ни одного шанса" сопернику", – заявил Пушков в своем Твиттере.

Председатель комиссии по защите госсуверенитета РФ в Совете Федерации Андрей Климов считает, что кто бы ни победил на украинских выборах, контролировать этого президента всё равно будет Запад. "Если Зеленский приходит к власти и будет пытаться изменить отношения к лучшему с Россией, очень сомнительно, что ему это позволят. Те же США уже серьезно вложились в Украину, по данным экспертов, эта сумма составляет свыше 6 миллиардов долларов", –​ заявил Климов.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на своей странице в Фейсбуке назвал украинскую президентскую кампанию "выборами без выбора" и заявил, что на Украине "не осталось никаких политических сил, пространство зачищено от альтернатив, гражданам предлагается выбирать из "пятидесяти оттенков серого". Он добавил, что теперь украинцам "предстоит "выбирать" между тем, что было, и комиком без внятной программы".

Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская тоже уверена, что украинцы голосуют за Зеленского не от хорошей жизни:

"Среди кандидатов не за кого голосовать. Люди думают, что они в фильме "Сваты", что они в фильме "Слуга народа". Помутнение сознания, такой психологический трюк, который позволяет переместить реальность в кино. Они, наверное, думают, что будет как в кино", – заявила Наталья Поклонская в интервью РИА Новости. Да и вообще депутат уверена, что выбор за украинцев всё равно сделали "далеко за океаном" те, "кто себя считают мировыми господами".

По мнению руководителя Центра политико-географических исследований, политолога Николая Петрова, российские власти устроит победа любого кандидата на украинских выборах кроме действующего президента Петра Порошенко:

– Любой другой кандидат, кроме Порошенко, устраивает Кремль в достаточной степени, потому что именно со сменой президента можно каким-то образом рассчитывать на изменение формата российско-украинских отношений, которые зашли в тупик. А с переизбранием Порошенко они оттуда вряд ли выйдут.

​– Можно ли предположить, что Зеленского все-таки не воспринимают в Кремле как серьезного политика?

– Я думаю, сейчас рано говорить о Зеленском как о политике. Можно смотреть на команду, которая с ним работает, но понятно, что любой новый президент, в том числе и Зеленский – это шанс для каких-то реальных шагов в плане улучшения российско-украинских отношений. Мне кажется, что пока преждевременно предполагать, как Зеленский будет вести себя в случае избрания президентом, но в случае победы Порошенко ситуация ясна, и она для Кремля вполне себе негативная.

– Продолжение тупикового развития отношений?

– Да. Я думаю, что отчасти позиция украинского электората чем-то напоминает позицию Кремля, то есть люди голосуют за Зеленского не потому, что они знают что-то о нем, позволяющее считать его сильным, хорошим, грамотным политиком, а потому что им неприятен по разным причинам Порошенко. И они надеются на изменения.

– Что вы думаете о высказывании Зеленского про его первую будущую встречу с Путиным? Оно действительно отражает его видение российско-украинских отношений после выборов? Или можно предположить, что это некий риторический маневр в преддверии второго тура выборов?

– Я думаю, не только можно, но и нужно. Да, Зеленский во многом такая tabula rasa. У него нет послужного списка и нет ничего в прошлом, в отличие от Порошенко, что заставляло бы его выстраивать какую-то линию в соответствии с теми действиями или обещаниями, которые он давал. Наоборот, он сделал это заявление, когда стало понятно, что он побеждает в первом туре, когда началась подготовка ко второму туру. А во втором туре Зеленскому надо перетянуть на свою сторону многих избирателей, которые достаточно жестко относятся к России. В этом смысле у любого политика предвыборная риторика может очень слабо соотноситься с реальными действиями после избрания. Но в случае Порошенко это не просто риторика, а это действия на протяжении всего президентского срока, а в случае Зеленского – это лозунги, которые, как мне кажется, совершенно рациональны. Он считает, что они способны усилить его электоральную поддержку.

– На ваш взгляд, насколько Зеленский был бы удобным президентом Украины для Кремля?

– Я думаю, что в сравнении с Порошенко любого другого кандидата – будь то Зеленский, будь то Тимошенко – Кремль считает более удобным для себя. А Зеленского, наверное, даже больше, чем Тимошенко. Потому что это как бы неопытный политик, с одной стороны, а, с другой стороны, это человек, который меньше обременен, чем многие другие игроки на украинской политической сцене, и грузом прошлого, и своими личными или корпоративными интересами.

– Можете ли вы предположить, каким образом будут развиваться события на Донбассе в случае победы Зеленского? Будет ли какое-то улучшение или, наоборот, усугубление ситуации?

– Я думаю, рано говорить о том, как могут там развиваться события, поскольку они зависят не только от взаимоотношений Москвы и Киева, но и от общей международной обстановки. Но представить себе, что начнется поиск выхода из той патовой ситуации, в которой всё это находится последние годы, проще в случае прихода к власти Зеленского.

– В Госдуме уже звучали голоса о непризнании результатов украинских выборов. Насколько, на ваш взгляд, серьезно стоит к таким заявлениям относиться?

– Я думаю, что к большинству заявлений со стороны Госдумы в этой сфере, где они ничего не определяют, трудно относиться серьезно. Было аналогичное заявление Косачева из Совета Федерации, это все-таки более серьезный игрок. Я думаю, что речь идет, скорее, о проработке или подготовке потенциального, хотя и не очень сейчас, мне кажется, вероятного варианта победы Порошенко. А в случае победы Зеленского, я думаю, будут сделаны попытки совершить прорыв в российско-украинских отношениях, – полагает политолог Николай Петров.

По мнению политолога Марка Урнова, российские власти очень не хотят победы Петра Порошенко на выборах и будут радоваться его поражению так же, как ликовали по поводу провала Хиллари Клинтон на выборах в США в 2016 году. Впрочем, как и Дональд Трамп, Владимир Зеленский вряд ли будет настроен на теплые отношения с Кремлем в случае победы в президентской гонке, говорит Марк Урнов:

– Сложно сказать, надо ли серьезно воспринимать заявления российских представителей о возможном непризнании украинских выборов. Реакция действительно непредсказуемая и нервная. С моей точки зрения, это всё зря. Так или иначе, надо будет приспосабливаться, несмотря на все сложные отношения нашего руководства к действующему президенту Украины. Кстати, у меня такое ощущение, что вероятность того, что Порошенко выиграет – довольно велика. Поэтому и неслучайна такая нервная реакция. По-моему, зря, потому что ничего, кроме дальнейшего бессмысленного напряжения отношений, это не даст.

​– Для Кремля Порошенко – наименее желательный вариант?

– Это совершенно очевидно. Но допустим, что он выиграет. Далее что? Будет телевизор еще неделю говорить о том, что были нарушения были, что всё это очень нехорошо, но что это изменит в смысле международных отношений? Скажем, что мы не признаем эти выборы? Ей богу, ощущение какого-то очень плохо продуманного поведения.

– Насколько Владимир Зеленский желателен для Кремля?

– На самом деле, я думаю, что здесь может случиться такая же оказия, как уже произошла с Трампом. Наши думские представители ликовали и пили шампанское, мол, слава богу, не прошла Хиллари, выиграл Трамп. Видимо, из-за того, что традиционно всегда с республиканцами было легче находить взаимопонимание, чем с демократами. Но получилось все с точностью до наоборот, потому что Трамп стал вести себя жестко, особенно когда его закусали демократы. Поэтому на месте российских властей, я просто выждал некую паузу и стал бы приспосабливаться к той ситуации, которая реально складывается, а не создавал бы у граждан России странное впечатление о нашем поведении. Но, с другой стороны, возможно, публичное хлопанье крыльями в телевизоре не имеет отношения к реальной политике. Всё как-то странно. Ясно, что с огромной вероятностью Россия не пойдет на громкий скандал с непризнанием результатов выборов, потому что это только ухудшит наше положение на международной арене.

– Каким может быть развитие событий на юго-востоке Украины в случае победы Зеленского? Сможет ли Кремль продавить какие-то свое интересы, пользуясь тем, что Зеленский не очень опытный политик?

– На самом деле, нет. Чтобы он сейчас не говорил, он все-таки будет находиться под очень мощным давлением всех возможных групп интересов и украинского общественного мнения. Не надо придумывать какую-то странную сказку о том, что появится человек, который возьмет и все эти болячки немедленно решит в пользу России.

– Может быть, он пойдет на какие-то компромиссы?

– Какие компромиссы могут быть? Неопытный человек приходит к власти с непонятной командой и начинает делать вещи, неприемлемые для украинского общественного мнения и украинских элит. Что происходит? Очередной Майдан, в результате которого придет к власти еще кто-нибудь, уж совсем жесткий. Так что... Честно говоря, я не вижу смысла в таком вот демонстративном нежелании признавать то, что есть на сегодняшний день. Будет только хуже.

– Я правильно вас поняла, что при любом исходе президентских выборов ситуация на юго-востоке Украины продолжит тлеть всё в том же ключе?

– Конечно, она продолжит тлеть. Конечно, для того чтобы она рассосалась, очень много надо делать и это займет много времени. Это не год и не два. Я думаю, что без серьезного международного посредничества все равно не обойдется. Не нужно жить в иллюзиях. Все эти проблемы – и с Крымом, и с Донбассом – это очень надолго! Такова наша внешнеполитическая реальность, что бы ни говорили наши замечательные комментаторы по телевизору.