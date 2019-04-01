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Политика

"Реакция нервная". Российские чиновники – об украинских выборах

Подсчет бюллетеней на выборах президента Украины

"Нам хотелось бы видеть у руля не партию войны, а партию мира, которая была бы нацелена на поэтапное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины на основе минских соглашений", – так пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал итоги первого тура украинских президентских выборов. Как еще отреагировали на итоги украинских выборов в Москве?

По словам Пескова, Россия не намерена поздравлять с выходом во второй тур никого из кандидатов – ни Петра Порошенко, ни Владимира Зеленского. Тем временем в Государственной Думе и в Совете Федераций уже прозвучали предложения о непризнании итогов голосования на Украине. Впрочем, Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет позиции по этому вопросу.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Победитель первого тура президентской гонки Владимир Зеленский рассказал накануне, каким был бы его первый вопрос Владимиру Путину, если бы их встреча состоялась:

"Ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые принимали участие в эскалации Крыма и Донбасса, и помогали на всем их страшном, жестоком и отвратительном пути?"

В ответ на это представитель Путина Дмитрий Песков сегодня в очередной раз напомнил, что Крым возврату не подлежит:

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

"Тема Крыма вообще не подлежит обсуждению, это тема, которая закрыта раз и навсегда. Тем более, что слово оккупация или аннексия абсолютно неприменимы – ни де-факто, ни де-юре – к Крыму. Все, что произошло в Крыму, сделано в строгом соответствии, и, кстати, с законодательством Украины, и на основе Международного права", – заявил Песков. Он добавил, что виноватых в конфликте на юго-востоке Украины следует искать в Киеве:

"Непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной. То, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины".

Думская фракция ЛДПР уже подготовила заявление о непризнании результатов украинских выборов из-за того, что на них не было российских наблюдателей. Её предложение поддержал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Он полагает, что Владимир Зеленский может отказаться от участия в выборах в пользу Порошенко:

"Олигархи способны быстро сговориться друг с другом, поэтому Порошенко будет покупать сейчас их лояльность – и Тимошенко, и стоящего за Зеленским Коломойского обещаниями, постами, бизнесом и так далее", ­– заявил Калашников в интервью РИА Новости.

В Кремле же вопрос о непризнании украинских выборов пока не решили. По крайней мере, Дмитрий Песков ничего конкретного по этому поводу журналистам не сказал:

"Какой-то позиции в данном случае нет, это инициатива депутатов. Я еще раз хочу обратить ваше внимание, что по конституции все-таки основы внешней политики страны определяются главой государства, президентом", – заявил Песков.

Результаты украинских выборов
Результаты украинских выборов

О результатах первого тура украинских выборов высказались не только в нижней палате парламента, но и в верхней. Так спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала президентскую гонку на Украине "полным провалом правящей элиты". По ее мнению, "люди были готовы голосовать за любого, кто не связан с действующим режимом и действующей властью".

Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов считает, что на украинских выборах возможен сговор кандидатов в пользу Порошенко. "Но это на пользу стране не пойдёт. Люди осознают себя обманутыми в своих ожиданиях", – заявил Морозов.

Победы Порошенко опасается и сенатор Алексей Пушков. "Порошенко пообещал не дать Зеленскому "ни одного шанса" во 2-м туре. Если учесть, что шансы у Зеленского сейчас намного выше, чем у Порошенко, это означает либо пустую риторику, либо заготовленные штабом Порошенко схемы подлогов, которые не оставят "ни одного шанса" сопернику", – заявил Пушков в своем Твиттере.

Председатель комиссии по защите госсуверенитета РФ в Совете Федерации Андрей Климов считает, что кто бы ни победил на украинских выборах, контролировать этого президента всё равно будет Запад. "Если Зеленский приходит к власти и будет пытаться изменить отношения к лучшему с Россией, очень сомнительно, что ему это позволят. Те же США уже серьезно вложились в Украину, по данным экспертов, эта сумма составляет свыше 6 миллиардов долларов", –​ заявил Климов.

Голосование в украинской глубинке
Голосование в украинской глубинке

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на своей странице в Фейсбуке назвал украинскую президентскую кампанию "выборами без выбора" и заявил, что на Украине "не осталось никаких политических сил, пространство зачищено от альтернатив, гражданам предлагается выбирать из "пятидесяти оттенков серого". Он добавил, что теперь украинцам "предстоит "выбирать" между тем, что было, и комиком без внятной программы".

Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская тоже уверена, что украинцы голосуют за Зеленского не от хорошей жизни:

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

"Среди кандидатов не за кого голосовать. Люди думают, что они в фильме "Сваты", что они в фильме "Слуга народа". Помутнение сознания, такой психологический трюк, который позволяет переместить реальность в кино. Они, наверное, думают, что будет как в кино", – заявила Наталья Поклонская в интервью РИА Новости. Да и вообще депутат уверена, что выбор за украинцев всё равно сделали "далеко за океаном" те, "кто себя считают мировыми господами".

По мнению руководителя Центра политико-географических исследований, политолога Николая Петрова, российские власти устроит победа любого кандидата на украинских выборах кроме действующего президента Петра Порошенко:

– Любой другой кандидат, кроме Порошенко, устраивает Кремль в достаточной степени, потому что именно со сменой президента можно каким-то образом рассчитывать на изменение формата российско-украинских отношений, которые зашли в тупик. А с переизбранием Порошенко они оттуда вряд ли выйдут.

Николай Петров
Николай Петров

– Можно ли предположить, что Зеленского все-таки не воспринимают в Кремле как серьезного политика?

– Я думаю, сейчас рано говорить о Зеленском как о политике. Можно смотреть на команду, которая с ним работает, но понятно, что любой новый президент, в том числе и Зеленский – это шанс для каких-то реальных шагов в плане улучшения российско-украинских отношений. Мне кажется, что пока преждевременно предполагать, как Зеленский будет вести себя в случае избрания президентом, но в случае победы Порошенко ситуация ясна, и она для Кремля вполне себе негативная.

– Продолжение тупикового развития отношений?

– Да. Я думаю, что отчасти позиция украинского электората чем-то напоминает позицию Кремля, то есть люди голосуют за Зеленского не потому, что они знают что-то о нем, позволяющее считать его сильным, хорошим, грамотным политиком, а потому что им неприятен по разным причинам Порошенко. И они надеются на изменения.

– Что вы думаете о высказывании Зеленского про его первую будущую встречу с Путиным? Оно действительно отражает его видение российско-украинских отношений после выборов? Или можно предположить, что это некий риторический маневр в преддверии второго тура выборов?

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

– Я думаю, не только можно, но и нужно. Да, Зеленский во многом такая tabula rasa. У него нет послужного списка и нет ничего в прошлом, в отличие от Порошенко, что заставляло бы его выстраивать какую-то линию в соответствии с теми действиями или обещаниями, которые он давал. Наоборот, он сделал это заявление, когда стало понятно, что он побеждает в первом туре, когда началась подготовка ко второму туру. А во втором туре Зеленскому надо перетянуть на свою сторону многих избирателей, которые достаточно жестко относятся к России. В этом смысле у любого политика предвыборная риторика может очень слабо соотноситься с реальными действиями после избрания. Но в случае Порошенко это не просто риторика, а это действия на протяжении всего президентского срока, а в случае Зеленского – это лозунги, которые, как мне кажется, совершенно рациональны. Он считает, что они способны усилить его электоральную поддержку.

– На ваш взгляд, насколько Зеленский был бы удобным президентом Украины для Кремля?

– Я думаю, что в сравнении с Порошенко любого другого кандидата – будь то Зеленский, будь то Тимошенко – Кремль считает более удобным для себя. А Зеленского, наверное, даже больше, чем Тимошенко. Потому что это как бы неопытный политик, с одной стороны, а, с другой стороны, это человек, который меньше обременен, чем многие другие игроки на украинской политической сцене, и грузом прошлого, и своими личными или корпоративными интересами.

– Можете ли вы предположить, каким образом будут развиваться события на Донбассе в случае победы Зеленского? Будет ли какое-то улучшение или, наоборот, усугубление ситуации?

– Я думаю, рано говорить о том, как могут там развиваться события, поскольку они зависят не только от взаимоотношений Москвы и Киева, но и от общей международной обстановки. Но представить себе, что начнется поиск выхода из той патовой ситуации, в которой всё это находится последние годы, проще в случае прихода к власти Зеленского.

– В Госдуме уже звучали голоса о непризнании результатов украинских выборов. Насколько, на ваш взгляд, серьезно стоит к таким заявлениям относиться?

– Я думаю, что к большинству заявлений со стороны Госдумы в этой сфере, где они ничего не определяют, трудно относиться серьезно. Было аналогичное заявление Косачева из Совета Федерации, это все-таки более серьезный игрок. Я думаю, что речь идет, скорее, о проработке или подготовке потенциального, хотя и не очень сейчас, мне кажется, вероятного варианта победы Порошенко. А в случае победы Зеленского, я думаю, будут сделаны попытки совершить прорыв в российско-украинских отношениях, – полагает политолог Николай Петров.

По мнению политолога Марка Урнова, российские власти очень не хотят победы Петра Порошенко на выборах и будут радоваться его поражению так же, как ликовали по поводу провала Хиллари Клинтон на выборах в США в 2016 году. Впрочем, как и Дональд Трамп, Владимир Зеленский вряд ли будет настроен на теплые отношения с Кремлем в случае победы в президентской гонке, говорит Марк Урнов:

– Сложно сказать, надо ли серьезно воспринимать заявления российских представителей о возможном непризнании украинских выборов. Реакция действительно непредсказуемая и нервная. С моей точки зрения, это всё зря. Так или иначе, надо будет приспосабливаться, несмотря на все сложные отношения нашего руководства к действующему президенту Украины. Кстати, у меня такое ощущение, что вероятность того, что Порошенко выиграет – довольно велика. Поэтому и неслучайна такая нервная реакция. По-моему, зря, потому что ничего, кроме дальнейшего бессмысленного напряжения отношений, это не даст.

Марк Урнов
Марк Урнов

– Для Кремля Порошенко – наименее желательный вариант?

– Это совершенно очевидно. Но допустим, что он выиграет. Далее что? Будет телевизор еще неделю говорить о том, что были нарушения были, что всё это очень нехорошо, но что это изменит в смысле международных отношений? Скажем, что мы не признаем эти выборы? Ей богу, ощущение какого-то очень плохо продуманного поведения.

– Насколько Владимир Зеленский желателен для Кремля?

– На самом деле, я думаю, что здесь может случиться такая же оказия, как уже произошла с Трампом. Наши думские представители ликовали и пили шампанское, мол, слава богу, не прошла Хиллари, выиграл Трамп. Видимо, из-за того, что традиционно всегда с республиканцами было легче находить взаимопонимание, чем с демократами. Но получилось все с точностью до наоборот, потому что Трамп стал вести себя жестко, особенно когда его закусали демократы. Поэтому на месте российских властей, я просто выждал некую паузу и стал бы приспосабливаться к той ситуации, которая реально складывается, а не создавал бы у граждан России странное впечатление о нашем поведении. Но, с другой стороны, возможно, публичное хлопанье крыльями в телевизоре не имеет отношения к реальной политике. Всё как-то странно. Ясно, что с огромной вероятностью Россия не пойдет на громкий скандал с непризнанием результатов выборов, потому что это только ухудшит наше положение на международной арене.

– Каким может быть развитие событий на юго-востоке Украины в случае победы Зеленского? Сможет ли Кремль продавить какие-то свое интересы, пользуясь тем, что Зеленский не очень опытный политик?

Голосовании в Мариинке на Востоке Украины
Голосовании в Мариинке на Востоке Украины

– На самом деле, нет. Чтобы он сейчас не говорил, он все-таки будет находиться под очень мощным давлением всех возможных групп интересов и украинского общественного мнения. Не надо придумывать какую-то странную сказку о том, что появится человек, который возьмет и все эти болячки немедленно решит в пользу России.

– Может быть, он пойдет на какие-то компромиссы?

– Какие компромиссы могут быть? Неопытный человек приходит к власти с непонятной командой и начинает делать вещи, неприемлемые для украинского общественного мнения и украинских элит. Что происходит? Очередной Майдан, в результате которого придет к власти еще кто-нибудь, уж совсем жесткий. Так что... Честно говоря, я не вижу смысла в таком вот демонстративном нежелании признавать то, что есть на сегодняшний день. Будет только хуже.

– Я правильно вас поняла, что при любом исходе президентских выборов ситуация на юго-востоке Украины продолжит тлеть всё в том же ключе?

– Конечно, она продолжит тлеть. Конечно, для того чтобы она рассосалась, очень много надо делать и это займет много времени. Это не год и не два. Я думаю, что без серьезного международного посредничества все равно не обойдется. Не нужно жить в иллюзиях. Все эти проблемы – и с Крымом, и с Донбассом – это очень надолго! Такова наша внешнеполитическая реальность, что бы ни говорили наши замечательные комментаторы по телевизору.

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