В Алжире назначено переходное правительство

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика назначил переходное правительство. Его возглавит глава МВД Нуреддин Бедуи. Об этом сообщает государственное информационное агентство Алжира APS.

Свой пост в кабинете сохраняет замминистра обороны Алжира Ахмед Гаед Салех. 26 марта он потребовал признать Бутефлику недееспособным. Генерал-лейтенант предложил разрешить политический кризис в стране, вспыхнувший после заявления о намерении президента баллотироваться на пятый срок, применив одну из статей алжирской конституции. Согласно этой статье, Конституционный совет может признать главу государства недееспособным, если тот не в состоянии исполнять свои обязанности. В таком случае пост президента становится вакантным, а в стране проводятся досрочные выборы.

Абдельазизу Бутефлике 82 года. Он возглавляет страну с 1999 года. В 2013 году президент Алжира перенёс инсульт и с той поры почти не появлялся на публике. В начале года он находился на лечении в Швейцарии. В феврале было объявлено о намерении алжирского лидера баллотироваться в апреле на пятый срок. Это решение вызвало масштабные митинги протеста в стране. Протестующие требовали отказа Бутефлики от участия в голосовании. Президент вернулся на родину и согласился не баллотироваться, однако выборы перенесли с апреля на конец 2019 года, а Бутефлика остался в должности президента. Акции протеста продолжились.