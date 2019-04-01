СМИ: блогеру Мирзеханову предъявили обвинение в призывах к терроризму

Следователи Федеральной службы безопасности России предъявили обвинение исламскому блогеру Алибеку Мирзеханову, ранее арестованному по подозрению в вербовке террористов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Мирзеханову вменяют участие в террористической организации и вербовку в террористическую деятельность. Блогер свою вину не признаёт.
- По версии следствия, блогер в 2014 году показывал двум своим знакомым видео с призывами присоединиться к запрещённому в России ИГИЛ и уехать в Сирию. Знакомые и дали на Мирзеханова показания. По его делу они проходят как свидетели. В начале 2019 года их осудили за участие в террористической деятельности.
- Первоначально Мирзеханова задержали по подозрению в массовой драке возле столичного кафе "Неолит". Позже с него сняли подозрения по данному инциденту.
- Родные задержанного утверждали, что Алибек не был причастен к драке возле кафе "Неолит", и назвали повод для обыска "придуманным" и "формальным". Они связали преследование блогера со случаями его похищения в Дагестане в 2012–2013 годах, после которых Мирзеханову пришлось покинуть республику.
- Алибек Мирзеханов ведет популярный блог в Instagram, на него подписано более 120 тысяч человек.