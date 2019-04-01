СМИ: блогеру Мирзеханову предъявили обвинение в призывах к терроризму

Следователи Федеральной службы безопасности России предъявили обвинение исламскому блогеру Алибеку Мирзеханову, ранее арестованному по подозрению в вербовке террористов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Мирзеханову вменяют участие в террористической организации и вербовку в террористическую деятельность. Блогер свою вину не признаёт.