СМИ: дети убитого журналиста Хашогги получили компенсацию от Эр-Рияда

Дети убитого в октябре журналиста Джамала Хашогги получили от властей Саудовской Аравии дорогую недвижимость и ежемесячные пятизначные выплаты в качестве компенсации. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших сотрудников саудовского правительства, а также людей, близких к семье Хашогги.

Таким образом, по мнению источников газеты, власти пытаются призвать детей Хашогги быть сдержанными в публичных заявлениях об убийстве отца. До сих пор два сына и две дочери Хашогги не подвергали правительство Саудовской Аравии жёсткой критике.

Компенсация была одобрена королем Салманом, который признал, что "была совершена большая несправедливость", и "необходимо изменить сложившуюся ситуацию", отмечает издание.

Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит в начале октября в саудовском консульстве в Стамбуле. В последние годы журналист выступал с резкой критикой политики Эр-Рияда. Турецкие и американские спецслужбы считают, что к убийству может быть причастно высшее руководство Саудовской Аравии, в частности наследный принц Мухаммед бин Салман. В Эр-Рияде эти обвинения отрицают. Тело журналиста до сих пор не найдено.