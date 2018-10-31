Турция рассказала о расчленении тела Хашогги после убийства

Тело журналиста Джамаля Хашогги было расчленено и уничтожено после того, как его задушили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом говорится в заявлении турецкой генпрокуратуры, передает CNN. В ведомстве считают, что злоумышленники действовали по заранее разработанному плану.

Неделю назад турецкая полиция запрашивала доступ к колодцу на территории консульства, подозревая, что останки журналиста могут быть спрятаны именно там. Ранее СМИ сообщали об обнаружении фрагментов тела Хашогги в саду генерального консула монархии. Официального заявления об обнаружении частей тела покойного не было.

По данным английской прессы, британская разведка заранее узнала о планах похищения саудовскими властями оппозиционера Хашогги, однако не сумела убедить Эр-Рияд отказаться от операции.

Хашогги вошел на территорию саудовского консульства в Стамбуле 2 октября и больше не появлялся. Спустя три недели саудовские власти признали, что он погиб. По первоначальной версии, он скончался в случайной драке с сотрудниками консульства. Впоследствии прокурор страны заявил, что убийство было умышленным. Саудовское руководство объявило об аресте 18 подозреваемых, однако отвергло собственную причастность к организации убийства.

Страны Запада считают не вполне достоверной саудовскую версию и подозревают, что заказчики убийства Хашогги могут быть связаны с королевской семьей. В связи с этим западные лидеры допустили введение санкций против Эр-Рияда. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал убийство Хашогги умышленным и заранее спланированным.