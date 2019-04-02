Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы призвал лишить депутатской неприкосновенности лидера оппозицииХуана Гуайдо. Соответствующее требование было направлено в Национальную ассамблею, лояльную Николасу Мадуро.

В конце марта главный надзорный орган Венесуэлы объявил об отстранении Гуайдо с поста спикера парламента. Ему 15 лет запрещено занимать выборные должности. Политика, которого власти многих стран мира считают временным президентом Венесуэлы, обвинили в коррупции. Гуайдо назвал незаконным решение структуры, подконтрольной президенту Николасу Мадуро, в легитимности которого сомневается мировое сообщество.

В свою очередь, Хуан Гуайдо вновь призвал жителей Венесуэлы выйти на демонстрации против проблем с водоснабжением и продолжающихся отключений электричества.

6 апреля должна начаться первая фаза операции "Свобода". Как написал Гуайдо в твиттере, речь идёт о создании параллельных структур власти в каждом регионе, что, по мнению оппозиции, вместе с уличными выступлениями должно привести к падению режима Мадуро.

Венесуэла переживает глубокий политический и экономический кризис. За последний месяц в стране несколько раз отключалось электричество, ощущается нехватка продовольствия и медикаментов. Массовые акции протеста в Венесуэле начались в конце января – сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок. Тогда же глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, большинстов стран ЕС, а также Организация американских государств.Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.