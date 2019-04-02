Обвиняемый по делу "Нового величия" заключил соглашение со следствием

Один из обвиняемых по делу "Нового величия" Павел Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием и был отпущен под подписку о невыезде. Об этом во вторник сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Максим Пашков – адвокат другой обвиняемой Анны Павликовой – подтвердил эту информацию. Он также уточнил, что данные из досудебного соглашения не повлияли на объем предъявляемого обвинения и не подтверждаются иными доказательствами по делу.

Пашков считает соглашение элементом давления на других обвиняемых.

11 марта Московский городской суд продлил до июня срок ареста обвиняемым по делу "Нового величия".