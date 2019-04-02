Обвиняемый по делу "Нового величия" заключил соглашение со следствием

Один из обвиняемых по делу "Нового величия" Павел Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием и был отпущен под подписку о невыезде. Об этом во вторник сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Максим Пашков – адвокат другой обвиняемой Анны Павликовой – подтвердил эту информацию. Он также уточнил, что данные из досудебного соглашения не повлияли на объем предъявляемого обвинения и не подтверждаются иными доказательствами по делу.
Пашков считает соглашение элементом давления на других обвиняемых.
11 марта Московский городской суд продлил до июня срок ареста обвиняемым по делу "Нового величия".
- Участники ранее неизвестного движения были арестованы в Москве в марте 2018 года. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Четверо из них находятся в СИЗО, еще шестеро – под домашним арестом. Большинство из арестованных – подростки. При этом обвинение строится на показаниях трех мужчин, один из которых был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ.
- Согласно материалам дела, человек под псевдонимом "Руслан Д." предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения "учредительных собраний". Позже стало известно, что он был осведомителем спецслужб.
- В постановлении о возбуждении дела есть ссылка на результаты лингвистической экспертизы, которая проводилась в марте 2018 года. Тогда в программе якобы нашли "признаки пропаганды идеологии насилия". Защита обвиняемых настаивает, что адвокатов с результатами этой экспертизы так и не ознакомили.
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