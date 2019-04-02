Член СПЧ Екатерина Винокурова будет работать на канале RT

Член Совета по правам человека при президенте России и журналистка Znak.com Екатерина Винокурова перешла на работу на финансируемый из российского бюджета телеканал RT (Russia Today). Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал.

Сама журналистка заявила изданию, что получила предложение более месяца назад и согласилась, в том числе и потому, что раньше работала вместе Евгением Шипиловым, возглавляющим русскую службу RT.

Сообщается, что Винокурова займется проектом "Регионы", специализирующимся на правозащитной и социальной повестке. Утверждается, что политическая повестка затрагиваться не будет, так как журналистка хочет избежать возможного конфликта интересов, связанного со своей работой в СПЧ.

Екатерина Винокурова отдельно подчеркнула, что телеканал не требует от нее изменить свои взгляды или отказаться публично выражать мнение.