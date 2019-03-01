"Перешла к людям с темными лицами". Мария Баронова на RT

Последний день февраля стал днем громких кадровых перестановок в медиа. О последнем дне работы в "Знаке" объявила Екатерина Винокурова, которая с 2013 года руководила московским корпунктом этого издания, а в 2018-м была избрана в состав СПЧ. Вскоре после этого стало известно, что Мария Баронова, руководившая правозащитой в "Открытой России" Михаила Ходорковского, зачислена в штат телеканала Russia Today, где она будет шеф-редактором русской службы и куратором благотворительного проекта. Вторая новость вызвала несравненно больше шума и стала поводом для множества саркастических комментариев.

Остап Кармоди

"Оппозиционер Мария Баронова перешла на работу в RT. «Мне нравится делать проекты, за которые не стыдно», - рассказала РБК Баронова"

Зря они поместили панчлайн в самое начало заметки.

Анастасия Кириленко

Марии Бароновой не понравилось выпивать чай с Муждабаевым и Илларионовым. Она обиделась и перешла на RT.

Михаил Сидорский

Маша ела кашу. Сначала делала это у Михаила Борисовича, теперь той же ложкой у Марго Симоньян

Иван Преображенский

Настоящие, твердые убеждения хороши тем, что имеют свою цену :)

Вспомнили в Сети и яркие фото Бароновой с разных акций протеста, в том числе антикоррупционной акции в 2017 году.

​Сергей Пархоменко

Ну что, логично. Как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

Принимайте, <га>деныши, пополнение.

Что-то они там Красовского заждались. Давай уже, не тяни, чего уж.

Аркадий Бабченко

Ты-дынц. Раша Маша. Ну, никто и не сомневался, что этим все и закончится. Долгая дорога в дюнах. Через тернии к звездам. Узница, <чтоб ее>, Болотной.

А потом они удивляются, когда их <к черту> посылают со всеми их докторами Лизами, Чулпанами Хаматовами, "Такими делами", фондами слезинок ребенка и помощами простым людям.

Да <к черту> идите потому что.

<Шалавы> подзаборн<ые>.

Выступила и группа поддержки Бароновой.

Ортега

Что касается Маши Бароновой, то кто не любит Машу Баронову, тот умрет не своей смертью.

Олег Кашин, которого тоже не так давно обвиняли в том, что он продался Кремлю, заявил, что он поддерживает Баронову, и призвал не быть слишком строгими к людям, которым просто очень нужны деньги.

Олег Кашин

У нас принято свысока посмеиваться над ипотекой государственных тележурналистов, над скошенными от постоянного вранья лбами и всем таким прочим, и как-то неловко обращать внимание, что позиция абсолютного морального превосходства почти всегда оказывается подкреплена самыми прозаическими вещами – хорошей работой, позволяющей не идти против совести, материальным наследием прошлых времен (что-то продал удачно в начале нулевых, положил деньги под проценты и весело шутишь про чужую ипотеку), связями, позволяющими не искать счастья в кругу следователя Карпова. Степень зависимости людей от таких внешних факторов у нас традиционно преуменьшена, и всем почему-то кажется, что моральный выбор всегда будет только моральным выбором, то есть захотел – служишь добру, а надоело – служишь злу.

На самом деле бескомпромиссность – это роскошь, доступная каждому в той же мере, в которой каждому же доступны другие, понятные и осязаемые предметы роскоши, то есть буквально: не все могут купить себе автомобиль "Ламборгини", и точно так же не все могут позволить себе бросать в лицо палачам и негодяям, что те палачи и негодяи. Упреждая возможные "а сам-то!", могу сказать, что да, персонально я для себя этой роскоши в какой-то момент добился и с удовольствием ею пользуюсь, но отдаю себе отчет, что добился я ее благодаря очень сложносочиненному стечению многих разных обстоятельств. Если бы не они, то я совсем не уверен, что мне хватило бы духу уйти в кочегары, и скорее я бы сейчас выбирал себе работу между ТАССом и РИА, рассуждая, где больше знакомых и где меньше нехороших возможностей, и, отступая на заранее заготовленные позиции, доказывал бы себе, что даже в таких условиях я ничего плохого не делаю – не воспеваю, например, Кадырова, а о Путине пишу максимально сдержанно, пусть и в рамках цензурного гайдлайна.

Многие ждали, что после Винокуровой и Бароновой и Кашин объявит о переходе на новую работу, однако пока этого не случилось.

Есть и комментаторы, которые не увидели в новой работе Марии Бароновой ничего достойного внимания - и все же она послужила толчком для очередной сетевой дискуссии о рамках допустимого сотрудничества с властью.

Константин Эггерт

Обсуждение перехода Бароновой на RT заставило меня вспомнить на секунду, что она существует. Секунда прошла.

Аббас Галлямов

В связи с новостью о трудоустройстве Марии Бароновой на Russia Today имеет смысл процитировать тот раздел знаменитого «Истиноверующего» Эрика Хоффера, где речь идёт о ниспровергателях существующего порядка:

«В карьере почти каждого, даже щепетильного «человека слова», появляется момент, когда почтительный или примирительный жест со стороны власть имущих может привлечь его на их сторону. В известный период своей жизни многие «люди слова» готовы стать оппортунистами и придворными. Сам Иисус не стал бы, может быть, проповедовать свое учение, если бы фарисеи приняли Его к себе, назвали бы Его Учителем и слушали Его с почтением. Если бы Лютера в подходящий момент сделали епископом, очень возможно, что это охладило бы пыл и Лютера, и всей Реформации. Молодого Карла Маркса, наверно, можно было привлечь на сторону Пруссии, если бы ему дали титул и ответственный пост в правительстве; то же — и Лассаля, если бы он получил титул и придворный мундир». Конец цитаты.

Как видим, в случае с Бароновой ничего сверхъестественного не произошло. На самом деле, если бы режим был более гибким, то он нейтрализовывал бы оппозицию в гораздо больших масштабах.

Илья Барабанов

Предположим, что я <дурачок>, только вернувшийся в Москву из командировки в Кишинев, но для меня вопрос сотрудничества с российским государством в нынешнем его виде закрылся раз и навсегда еще в декабре 2007-го года.

Я еще мог как-то понять тех, кто с 2008-го по 2014-й вступали с ними в коллаборацию (модный термин).

Но вот дальше.

Пишет мне хороший приятель, что думает устроиться на «Россию сегодня», я посмотрю на это, и лучше перестану с ним на какое-то время общаться, пока он не скажет, что передумал.

Есть 10 тысяч погибших, есть MH-17, даже если ты совсем юный и маленький, ты наверняка слышал что-то про Анну Политковскую и Бориса Немцова.

У каждого свой порог, когда он либо считает для себя что-то невозможным, либо позволяет согласиться.

Мне иногда кажется, что мы живем в какой-то детской книжке Януша Корчака, когда надо просто подойти к ребёнку и сказать ему - это зло. Но всё чаще я вижу, что человек в ответ поднимает удивленные глаза и говорит: «Да нет, вполне съедобно».

С каждым днем мы будем сталкиваться с таким всё чаще, давайте нормальные попытаются просто выжить

Михаил Светов

Нужно быть договороспособнее, они говорят. Никакой тусовочки не существует, они говорят. Подумаешь, дружит с Потупчик. Подумаешь, голосовал за 282 и все самые репрессивные путинские законы. Подумаешь, работал в Администрации Президента. Светов опять хочет всех поссорить. И моё самое любимое — нужно быть добрее.

Добрее в их картине мире нужно быть к палачам, а не их жертвам. Ко лжецам, а не обманутым. Преступникам нужно давать второй, третий, стопятьсотый шанс. А все остальные должны терпеть и прощать, прощать и терпеть. Такая их, христианская, доля.

Это называется санкция жертвы. Прощение делает преступное поведение экономически выгодным. Если можно украсть и быть прощённым, не красть — становится проигрышной стратегией. Если можно лицемерить и не отвечать за свою ложь — быть порядочным становится проигрышной стратегией.

Прощая воров, лжецов и подонков, мы наказываем порядочность и делаем мир хуже. Прощение это моральное участие в преступлении. Соучастие через сочувствие.

Люди, которые поддерживают дружеские отношения с преступниками — играют на стороне преступников, против гражданского общества. Именно они тот клей, без которого режим Путина давно бы рухнул. Вы знаете их имена. Именно про них говорят "не всё так однозначно", именно они работали во власти и сохранили там друзей, которые каждый день делают нашу жизнь хуже.

Если вы плохо разбираетесь в людях, то есть три простых правила, которые помогут вам реже ошибаться.

Первое правило — когда вам приходится объяснять поведение человека глупостью либо злым умыслом — всегда подразумевайте злой умысел. Это защитит вас от подонков. Если человек искренне ошибся, он всегда это докажет и искупит. Не попросит прощения, не попытается оправдаться. А искупит поступком.

Второе правило — никогда не прощайте дважды. Обмани меня раз - позор тебе, обмани меня дважды - позор уже мне. Если вас обманули трижды — вы сами дали на это санкцию.

Третье правило — всегда смотрите кто говорит, а не что говорят. Говорящий является частью сообщения. Обращайте внимание почему он это говорит, почему говорит именно сейчас и почему не говорил раньше. Анализируйте его поступки. Потому что в удобный момент, все будут говорить правильные вещи. И наш единственный шанс отличить подонков от людей — это пропускать слова через фильтр репутации.

Прекрасная Россия будущего обязательно сбудется, когда институт репутации перестанет быть пустым звуком и мы научимся не прощать своих обидчиков и поощрять порядочность.

Впрочем, многие уверены, что репутацию Бароновой работа на RT не испортит.

Никита Сафронов

Сегодня грузовик с пряниками перевернулся на пересечении улиц Рукопожатная и Нерукопожатная. К счастью, эти улицы находятся только в некоторых не очень больших головах. Я поздравляю Марию и RT с тем, что они нашли друг друга. Я их обоих знаю; уверен, им будет хорошо вместе. И нам всем тоже будет хорошо.

Сергей Шелин

Когда московские знакомые с почтением отзывались о Бароновой, я говорил что-то шутливое о незначительности и случайности этой персоны. Но полного спокойствия в душе не было - попадаются же такие красоты ума и сердца, которые издали незаметны никому, а с короткого расстояния пленяют. И вот час умиротворения пробил. Баронова и ее роль, наконец, в идеальной гармонии друг с другом. Мир стал совершеннее.

​Роман Могучий

Маша Баронова никогда себя оппозиционером не позиционировала, от тусовки профессиональных оппозиционеров всегда отстранялась (кроме может быть учёбы в Штатах), почему у всех такой ажиотаж — просто не понимаю. UPD: Да, кстати среди политических заключённых в России очень много людей, чьи взгляды вам не нравится и не понравятся никогда, это не делает их какими-то не настоящими политзаключёнными.

Татьяна Нарбут-Кондратьева

Девушка баронова 5 лет визжала «крымнаш», и наконец, ее взяли на денежную работу. И визги никого не смущали. А работа на рашетудей удивляет?

Карина Орлова

Ребята, ну я же еще пару лет назад писала тут, что сама была свидетелем, как Баронова во дворе Дождя кричала, что она никакой не оппозиционер, что она не против Путина и ее взяли на митинге случайно.

Так что не надо приписывать Симоньян достижения, которых нет: RT не наняло на работу оппозиционера Баронову, RT наняло на работу Марию Баронову. Можно называть ее биологом, так она представлялась на Дожде.

И вообще, вопрос не в том, что Баронова пошла на RT, а в том, что ее до этого брал на работу МБХ. И Валеева, обладателя госнаграды от Путина за акцию Бессмертный Полк, брал.

Спрашивать-то надо с богатых и могущих, а не с наемных менеджеров среднего звена.

Никита Исаев

Мария Баронова, моя хорошая приятельница (блин, первый раз в жизни произнёс это бабушкино словечко), и ещё недавний представитель в России Михаила Ходорковского, вышла на работу к Маргарите Симоньян в RussiaToday, на некий, как я понял, полуволонтёрский проект.

Мое отношение к этому какое-то уныло грустное. Бывает, люди не верят в себя, или не верят в свой народ. Бывает так, что очень нужны деньги. Я осознаю, что каждый из вышеприведённых мессаджей не просто имеет право на существование, но и преследует по жизни каждого из нас. Но вот как-то с Машкой прям жаль.

Я очень хорошо помню день 5 декабря 2011 года. Помню как наблюдал стримы с людьми, двигающимся вдоль Чистых прудов, требующих справедливости и отмены, откровенно нарисованных результатов выборов в Госдуму, по Москве. Я помню репортажи с первой Болотной 10 декабря. Помню свои мысли присоединится.

Но я что-то знал. Не время. И не те люди.

Максим Горюнов

мудрец Экклезиаст говорит:

время работать в Открытой России и время служить в Russia Today;

время разбрасывать камни, и время

собирать камни;

время ходить на Болотную площадь как гражданин,

и время лгать о Болотной площади,

как штатный пропагандист;

за весной приходит лето, за летом - унылая осень и депрессивная зима, а за ними - весна;

знай, говорил Экклезиаст:

будет время увольняться из Russia Today

и время идти обратно в Открытую Россию.

все движется по кругу, говорил мудрец Экклезиаст, по колее:

от оттепели к заморозкам,

от заморозков к оттепели.

тепло в Россию не приходит навсегда, и всё это вместе - суета сует и томление духа.

В интервью "Медузе" Мария Баронова назвала себя "патриотом России":

Для меня активная антироссийская позиция многих была большой проблемой, но я хочу изменить Россию к лучшему. Для этого я должна искренне любить свою страну и людей, которые в ней живут.

Я хочу служить своей стране. Это всегда было основной мотивацией моей деятельности. Я всегда это очень ярко артикулировала. Я искренне люблю Россию. Что самое интересное — люблю делать аккуратные проекты, в которых все работает. При этом по поводу всего того, что я не люблю в России, я тоже откровенно и громко сообщала.

По ее словам, она всегда занималась проектами, которые "делают мир лучше". Руководитель благотворительного фонда "Нужна помощь" Митя Алешковский считает, что проект RT "Дальше действовать будем мы", который будет курировать Баронова, выглядит сомнительно.

Митя Алешковский

Самое грустное в новости про Машу Баронову, не факт ее работы на RT (это меня не удивляет вообще), а то, что Russia Today в XXI веке призывает собирать средства на частные счета нуждающихся, чтобы обезопасить доноров от "мошенников" и гарантировать эту безопасность будут журналисты и продюссеры RT. Сразу так и хочется спросить, а откуда у этих журналистов и продюссеров медицинские, социальные и прочие компетенции для проверки? Как они узнают, что именно этому человеку нужна помощь, и что та помощь о которой он просит именно тот тип помощи, который ему нужен? Будут ли они собирать на операции за рубежом, которые можно сделать бесплатно в России? Будут ли они собирать на безнадежные и неоперабельные случаи?

То есть мы видим классический подход ничего не умеющих и не понимающих людей к благотворительности, которые собираются нас ей научить. Что же касается пожертвований на частные счета, то это вообще.

Я-то думал, что мы как общество это уже переросли, но оказывается нет.

Поясню для тех, кто в танке: жертвовать на частные счета — самый опасный вид пожертвований. Вы ВООБЩЕ никак не можете отследить или проконтролировать расходование средств. Надежда на то, что родители больного ребенка потратят деньги именно так, как они вам обещали, это просто надежда. В России регулярно возникают ситуации, когда родители крадут эти пожертвования и пишут, что им надо еще и еще и еще.

Если вы жертвуете в благотворительный фонд, то ваши пожертвования защищены законом. Если вы при пожертвовании написали: "васе иванову", то фонд не может потратить эти деньги НИКАК иначе. И не существует никаких 20%. Если пожертвование через фонд адресное, то фонды не имеют права брать ни 1 рубля от них. Более того, за этим чутко следят надзорные органы и банки. А кто будет следить за расходованием средств с частных карточек героев Russia Today?

Ну и еще. Призывать "обходить фонды" в XXI веке, это все равно, что призывать пользоваться паровой машиной. Глупо, непрофессионально, неэффективно и смешно.