В Казахстане оштрафовали корреспондента Настоящего Времени

Суд в Нур-Султане, бывшая Астана, во вторник назначил журналистке телеканала Настоящее Светлане Глушковой штраф в размере 25 250 казахстанских тенге (66 долларов США) по статье о побоях. Корреспондента обвинили в том, что она якобы толкнула некую девушку, освещая 22 марта протесты против переименования столицы Казахстана.

Сама Глушкова, которой грозил арест на срок до 10 суток, вину отрицает. В день ее задержания Настоящее Время и казахская служба Радио Свобода сообщали, что журналистам, работавшим в тогда еще не переименованной Астане, мешали работать неизвестные молодые люди.

22 марта в Астане, Алма-Ате и Шымкенте были задержаны десятки человек. Среди них оказалась журналистка телеканала Настоящее Время Светлана Глушкова, которую отпустили только через несколько часов. Также пострадал оператор канала.

23 марта Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сменивший на этом посту ушедшего в отставку Назарбаева, подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нур-Султан. Решение властей вызвало критику со стороны многих граждан.