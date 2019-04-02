Обвиняемый по делу о теракте в метро Петербурга рассказал о пытках

Мухамадюсуп Эрматов, обвиняемый в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, заявил о том, что его пытали в "секретной тюрьме" Федеральной службы безопасности. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на члена общественной наблюдательной комиссии Яну Теплицкаю.

По словам Эрматова, после задержания в апреле 2017 года он месяц провел в "секретной тюрьме". В мае о его задержании сообщили официально. Обвиняемый предполагает, что его пытали сотрудники ФСБ, так как некоторых из причастных к пыткам он видел позже на допросах. Эрматов утверждает, что его держали прикованным к батарее с мешком на голове. К нему якобы применяли электричексий ток и практически не давали еду и воду.

Ране о пытках в "секретной тюрьмае" ФСБ заявил другой обвиняемый по этому делу Абром Азимов.

Во вторник, на выездном заседании Московского окружного военного суда десять из одиннадцати обвиняемых по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга отказались признать вину.

3 апреля 2017 года в метро Петербурга произошел взрыв. Погибли 16 человек, в том числе предполагаемый смертник. Пострадали более 100 человек. Следствие считает, что взрыв совершил Акбаржон Джалилов, 22-летний уроженец Киргизии с российским гражданством. Обвиняемыми по делу проходят 11 человек, все они арестованы.