Президент Алжира Бутефлика подал в отставку

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подал в отставку - после нескольких недель массовых протестов.
Об этом сообщило государственное алжирское агентство. Подробностей пока нет.
Новость дополняется
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подал в отставку - после нескольких недель массовых протестов.
Об этом сообщило государственное алжирское агентство. Подробностей пока нет.
Новость дополняется
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