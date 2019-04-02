Президент Алжира Бутефлика объявил дату своей отставки

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уйдёт в отставку до истечения своего четвёртого мандата 28 апреля. Об этом накануне сообщило государственное информационное агентство Алжира APS со ссылкой на заявление офиса президента.

Решение покинуть пост главы государства Бутефлика принял в условиях массовых протестов в стране, которые продолжаются больше месяца.

В соответствии с конституцией Алжира, после отставки Бутефлики обязанности временного лидера страны будет исполнять спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Президентские выборы должны быть организованы в течение 90 дней.

В марте 82-летний алжирский лидер отказался от планов добиваться переизбраниях на пятый президентский срок и перенес апрельские выборы.

В субботу, 30 марта, сотни тысяч активистов в очередной раз вышли на улицы Алжира с требованием отставки действующего президента, возглавляющего страну с 1999 года.