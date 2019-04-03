Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности

Национальное учредительное собрание Венесуэлы, лояльное президенту Николасу Мадуро, лишило лидера оппозиции, спикера парламента Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности. Об этом заявилпредседатель ассамблеи Диосдадо Кабельо, сообщает Reuters. Это решение официально разрешает преследование Гуайдо, отметил он.

Юрист Хосе Аро назвал действия Национального учредительного собрания "конституционным мошенничеством", поскольку оно лишило Гуайдо неприкосновенности без одобрения парламента, который сейчас контролируется оппозицией.

В настоящее время в отношении Гуайдо ведутся два расследования.

В конце марта главный надзорный орган Венесуэлы объявил об отстранении Гуайдо с поста спикера парламента. Ему 15 лет запрещено занимать выборные должности. Политика, которого власти многих стран мира считают временным президентом Венесуэлы, обвинили в коррупции. Гуайдо назвал незаконным решение структуры, подконтрольной президенту Николасу Мадуро, в легитимности которого сомневается мировое сообщество.

Ранее Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции выезжать из страны и заблокировал доступ к его банковским счетам. Гуайдо нарушил это решение, когда в феврале отправился в страны Латинской Америки, чтобы убедить их поддержать кампанию против режима Мадуро.

6 апреля должна начаться первая фаза объявленной Гуайдо операции "Свобода". Речь идёт о создании параллельных структур власти в каждом регионе, что, по мнению оппозиции, вместе с уличными выступлениями должно привести к падению режима Мадуро.

Венесуэла с конца января переживает глубокий политический кризис. Венесуэльский парламент находится под контролем оппозиции. Спикер ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, заявив, что Мадуро нелегитимен. Гуайдо признали многие страны мира, в том числе США, страны Евросоюза, Бразилия и большинство стран Латинской Америки. Однако контроль над государственными органами сохраняет президент Мадуро. Его поддерживают Россия, Китай и Куба.

Кроме политического, в стране также наблюдается острый экономический кризис.