В Ингушетии у лидеров протестов в Магасе проходят обыски

В Ингушетии проходят обыски у активистов протестных акций. Четверых уже задержали, сообщил "МБХ медиа" бывший пресс-секретарь главы республики Юнус-Бека Евкурова Калой Ахильгов.

Улица возле здания суда, где, как считает Ахильгов, их сегодня отправят под арест, перекрыта."Там стоят "Уралы", чтобы разгонять людей в случае чего", - сказал Ахильгов.

Также обыски проходят у муфтия Ингушетии Исы Хамхоева. При этом другие организаторы протеста и лидеры общественного мнения, в частности глава Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов,не выходят на связь, сообщил руководитель местного отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов.

Точная причина обысков неизвестна, но Муцольгов связывает их с уголовным делом о применении насилия в отношении представителей власти во время митинга в Магасе против соглашения о границе с Чечней.

Журналистка Изабелла Евлоева написала в фейсбуке , что в республике не работает мобильный интернет. Об этом также сообщает местное издание Zama Press.

Один из лидеров протестов, правозащитник Магомед Муцольгов уже опубликовал обращение, призвав молодежь не поддаваться на провокации и не устраивать стихийных акций в связи с происходящим.

Накануне глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что будет "добиваться" уголовного преследования организаторов акций протеста в республике.

Вчера суд в Ингушетии арестовал на десять суток четверых участников митинга, во время которого протестующие на несколько часов перекрыли федеральную трассу "Кавказ". Все они признаны виновными в участии в несогласованной с властями акции, которая создала помехи движению транспорта.

В Ингушетии с осени прошлого года проходят протесты против соглашения об обмене землёй с Чечнёй, которое демонстранты считают невыгодным для Ингушетии. Последняя акция была согласована с властями и официально была посвящена протесту против поправок в закон о референдуме. Помимо этого демонстранты потребовали отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова. Столкновения начались после того, как часть активистов заявила о бессрочной акции протеста.

Новый митинг, запланированный с 5 по 9 апреля, власти Ингушетии не согласовали.