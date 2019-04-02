В Ингушетии арестовали четверых участников перекрытия трассы "Кавказ"

Суд в Ингушетии арестовал на десять суток четверых участников митинга в столице республики Магасе, во время которого протестующие на несколько часов перекрыли федеральную трассу "Кавказ". Все они признаны виновными в участии в несогласованной с властями акции, которая создала помехи движению транспорта.
Протоколы по аналогичной статье были составлены на ещё двух участников митинга – их суд оштрафовал на 20 тысяч рублей.
В марте в Ингушетии начались протесты против поправок в местный закон о референдумах. Из документа предлагалось убрать положение об обязательности проведения референдума по вопросу изменения границ республики. Парламент Ингушетии принял законопроект в первом чтении, второе чтение было назначено на 28 марта.
Под давлением общественности, глава республики Юнус-Бек Евкуров отозвал законопроект на доработку, заявив, что в окончательной редакции документ внесут на рассмотрение ингушского парламента через три месяца. Тем не менее 26 марта около десяти тысяч протестующих вышли на центральную площадь столицы Ингушетии. Митинг был согласован с властями, однако к его концу собравшиеся отказались расходиться по домам и объявили акцию бессрочной.
На следующий день власти, после нескольких неудачных попыток разогнать протестующих, пообещали согласовать новый митинг через пять дней. Участники акции согласились разойтись, но позже сотни человек на несколько часов перекрыли трассу "Кавказ". При этом 19 полицейских из отдельного батальона по административным границам Ингушетии отказались разгонять протестующих, встав на их сторону. Впоследствии они были уволены. Кроме них, заявление на отпуск с последующим увольнением подал глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава.
В свою очередь, Следственный комитет по республике Ингушетия возбудил уголовные дела о призывах к массовым беспорядкам и применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. В ведомстве сообщили, что в результате столкновений между участниками митинга в Магасе и бойцами Росгвардии десяти сотрудникам силового ведомства были нанесены телесные повреждения различной степени тяжести.
- 26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР. Документ предполагал обмен землями, однако, по расчётам экспертов, Ингушетия отдавала Чечне в 26 раз больше территории, чем получала от неё.
- 4 октября 2018 года власти Ингушетии сообщили, что местный парламент одобрил соглашение, однако сами депутаты заявили, что результаты голосования были сфальсифицированы. В тот же день в Магасе начались массовые протесты против соглашения с Чечнёй. Демонстранты также требовали отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.
- В октябре 2018 года Конституционный суд Ингушетии отменил принятый местным парламентом закон, вводящий соглашение о границе с Чечнёй в силу, и потребовал провести референдум по этому вопросу.
- В декабре Конституционный суд России признал соглашение законным. Председатель суда Валерий Зорькин сообщил, что Конституционный суд Ингушетии был не вправе принимать решение о его отмене. После этого Юнус-Бек Евкуров заявил, что в вопросе о границе с Чечнёй поставлена точка. В ответ представители ингушской оппозиции заверили, что продолжат протесты.