В Ингушетии арестовали четверых участников перекрытия трассы "Кавказ"

Суд в Ингушетии арестовал на десять суток четверых участников митинга в столице республики Магасе, во время которого протестующие на несколько часов перекрыли федеральную трассу "Кавказ". Все они признаны виновными в участии в несогласованной с властями акции, которая создала помехи движению транспорта.

Протоколы по аналогичной статье были составлены на ещё двух участников митинга – их суд оштрафовал на 20 тысяч рублей.

В марте в Ингушетии начались протесты против поправок в местный закон о референдумах. Из документа предлагалось убрать положение об обязательности проведения референдума по вопросу изменения границ республики. Парламент Ингушетии принял законопроект в первом чтении, второе чтение было назначено на 28 марта.

Под давлением общественности, глава республики Юнус-Бек Евкуров отозвал законопроект на доработку, заявив, что в окончательной редакции документ внесут на рассмотрение ингушского парламента через три месяца. Тем не менее 26 марта около десяти тысяч протестующих вышли на центральную площадь столицы Ингушетии. Митинг был согласован с властями, однако к его концу собравшиеся отказались расходиться по домам и объявили акцию бессрочной.

На следующий день власти, после нескольких неудачных попыток разогнать протестующих, пообещали согласовать новый митинг через пять дней. Участники акции согласились разойтись, но позже сотни человек на несколько часов перекрыли трассу "Кавказ". При этом 19 полицейских из отдельного батальона по административным границам Ингушетии отказались разгонять протестующих, встав на их сторону. Впоследствии они были уволены. Кроме них, заявление на отпуск с последующим увольнением подал глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава.

В свою очередь, Следственный комитет по республике Ингушетия возбудил уголовные дела о призывах к массовым беспорядкам и применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. В ведомстве сообщили, что в результате столкновений между участниками митинга в Магасе и бойцами Росгвардии десяти сотрудникам силового ведомства были нанесены телесные повреждения различной степени тяжести.