Осужденного по делу "Крымских диверсантов" увезли после бунта в колонии

Осужденного по делу "Крымских диверсантов" Дмитрия Штыбликова увезли в неизвестном направлении после бунта в омской колонии номер шесть. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook.

В колонии Штыбликов находился в условиях изоляции и волнения его не коснулись. Настоящее местоположение осужденного неизвестно.

Вечером 6 октября в омской исправительной колонии строгого режима номер шесть заключенные устроили бунт и массовую драку. Причиной бунта местные СМИ и правозащитники называют жалобы на то, что с заключенными плохо обращаются, избивают и унижают. Осужденные потребовали проверки руководства колонии, закрылись в бараках и грозились вскрыть вены, если их начнут штурмовать. После бунта пятеро заключенных были госпитализированы, один попал в реанимацию.

В ноябре 2017 года суд в аннексированном Россией Крыму приговорил Дмитрия Штыбликова к пяти годам лишения свободы по обвинению в подготовке диверсий. Всего по делу "крымских диверсантов" проходят 10 человек.