В Ингушетии арестовали нескольких участников протестов

Суд в Ингушетии арестовал нескольких участников и организаторов акций протеста в Магасе.
Как сообщает "МБХ Медиа", по десять суток ареста в среду получили председатель совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов и председатель ингушского комитета национального единства Муса Мальсагов.
На такие же сроки арестовали участников протестов по фамилии Аушев и Долгиев. Им вменяют нарушение порядка проведения акции. Ещё одному активисту по фамилии Котиев назначили штраф в 20 тысяч рублей, передаёт "МБХ Медиа".
По данным источников издания "Кавказский узел", на десять суток арестован участник акции протеста Ахмед Барахоев.
Ещё несколько оппозиционеров, у которых в среду прошли обыски, также были доставлены в суд.
- Накануне глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что будет добиваться уголовного преследования организаторов акций протеста в республике.
- Вчера суд в Ингушетии арестовал на десять суток четверых участников митинга, во время которого протестующие на несколько часов перекрыли федеральную трассу "Кавказ". Все они признаны виновными в участии в несогласованной с властями акции, которая создала помехи движению транспорта.
- В Ингушетии с осени прошлого года проходят протесты против соглашения об обмене землёй с Чечнёй, которое демонстранты считают невыгодным для Ингушетии. Последняя акция была согласована с властями и официально была посвящена протесту против поправок в закон о референдуме. Помимо этого демонстранты потребовали отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова. Столкновения начались после того, как часть активистов заявила о бессрочной акции протеста.
- Новый митинг, запланированный с 5 по 9 апреля, власти Ингушетии не согласовали.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.