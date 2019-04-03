В Ингушетии арестовали нескольких участников протестов

Суд в Ингушетии арестовал нескольких участников и организаторов акций протеста в Магасе.

Как сообщает "МБХ Медиа", по десять суток ареста в среду получили председатель совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов и председатель ингушского комитета национального единства Муса Мальсагов.

На такие же сроки арестовали участников протестов по фамилии Аушев и Долгиев. Им вменяют нарушение порядка проведения акции. Ещё одному активисту по фамилии Котиев назначили штраф в 20 тысяч рублей, передаёт "МБХ Медиа".

По данным источников издания "Кавказский узел", на десять суток арестован участник акции протеста Ахмед Барахоев.

Ещё несколько оппозиционеров, у которых в среду прошли обыски, также были доставлены в суд.