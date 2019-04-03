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В Ингушетии арестовали нескольких участников протестов

Акция протеста в Магасе

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Суд в Ингушетии арестовал нескольких участников и организаторов акций протеста в Магасе.

Как сообщает "МБХ Медиа", по десять суток ареста в среду получили председатель совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов и председатель ингушского комитета национального единства Муса Мальсагов.

На такие же сроки арестовали участников протестов по фамилии Аушев и Долгиев. Им вменяют нарушение порядка проведения акции. Ещё одному активисту по фамилии Котиев назначили штраф в 20 тысяч рублей, передаёт "МБХ Медиа".

По данным источников издания "Кавказский узел", на десять суток арестован участник акции протеста Ахмед Барахоев.

Ещё несколько оппозиционеров, у которых в среду прошли обыски, также были доставлены в суд.

  • Накануне глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что будет добиваться уголовного преследования организаторов акций протеста в республике.​
  • Вчера суд в Ингушетии арестовал на десять суток четверых участников митинга, во время которого протестующие на несколько часов перекрыли федеральную трассу "Кавказ". Все они признаны виновными в участии в несогласованной с властями акции, которая создала помехи движению транспорта.
  • В Ингушетии с осени прошлого года проходят протесты против соглашения об обмене землёй с Чечнёй, которое демонстранты считают невыгодным для Ингушетии. Последняя акция была согласована с властями и официально была посвящена протесту против поправок в закон о референдуме. Помимо этого демонстранты потребовали отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова. Столкновения начались после того, как часть активистов заявила о бессрочной акции протеста.
  • Новый митинг, запланированный с 5 по 9 апреля, власти Ингушетии не согласовали.

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