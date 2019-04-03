Дочь бывшего президента Узбекистана перевезли в колонию под Ташкентом

Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара содержится в женской колонии под Ташкентом. Об этом сообщил её адвокат Грегуар Манжа. В марте женщине, которую раньше называли одним из самых влиятельных людей в Средней Азии, ужесточили уголовное наказание.
О месте содержания под стражей Каримовой написал в своём твитере её адвокат. "Только что прибыл в женскую тюремную колонию № 21 в Зангиате. Пытаюсь получить приемлемые условия для встречи с клиентом", — написал он 1 апреля.
Второго апреля он выложил фотографию колонии с хештегом #Каримова и подписал: "Зангиатинская женская колония №21. День 2".
Удалось ли ему добиться встречи с клиентом и что на ней обсуждалось Манжа не сообщил.
В начале марта суд в Ташкенте ужесточил наказание для Гульнары Каримовой. Её перевели из-под домашнего ареста в колонию общего режима из-за "злостного нарушения порядка отбывания наказания", сообщал сайт Генеральной прокуратуры страны. В частности, её обвинили в том, что она покидала свой дом, выходила в интернет и препятствовала возмещению нанесённого ей ущерба.
- В августе 2015 года суд в Ташкенте признал Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях и вымогательстве и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. Позже в отношении Каримовой возбудили еще одно уголовное дело по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем.
- В декабре 2017 года, после смерти своего отца, Каримова была приговорена к 10 годам лишения свободы.
- Перед арестом Каримову называли одной из самых влиятельных женщин Центральной Азии и возможным преемником ее отца на посту президента. В марте стало известно, что власти США обвиняют её в во взяточничестве и отмывании денег на сумму 865 миллионов долларов.
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