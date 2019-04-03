Дочь бывшего президента Узбекистана перевезли в колонию под Ташкентом

Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара содержится в женской колонии под Ташкентом. Об этом сообщил её адвокат Грегуар Манжа. В марте женщине, которую раньше называли одним из самых влиятельных людей в Средней Азии, ужесточили уголовное наказание.

О месте содержания под стражей Каримовой написал в своём твитере её адвокат. "Только что прибыл в женскую тюремную колонию № 21 в Зангиате. Пытаюсь получить приемлемые условия для встречи с клиентом", — написал он 1 апреля.

Второго апреля он выложил фотографию колонии с хештегом #Каримова и подписал: "Зангиатинская женская колония №21. День 2".

Удалось ли ему добиться встречи с клиентом и что на ней обсуждалось Манжа не сообщил.

В начале марта суд в Ташкенте ужесточил наказание для Гульнары Каримовой. Её перевели из-под домашнего ареста в колонию общего режима из-за "злостного нарушения порядка отбывания наказания", сообщал сайт Генеральной прокуратуры страны. В частности, её обвинили в том, что она покидала свой дом, выходила в интернет и препятствовала возмещению нанесённого ей ущерба.