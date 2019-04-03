Россия попала в десятку государств с самой высокой смертностью из-за загрязнённого воздуха. В 2017 году по этой причине в стране умерли почти 100 тысяч человек, – утверждает исследование американских Института показателей и оценки здоровья и некоммерческого Health Effects Institute.

Первую строчку рейтинга уже несколько лет подряд делят Китай и Индия. В обеих странах из-за болезней, спровоцированных загрязнением воздуха, умерли больше миллиона двухсот тысяч человек. В первую десятку рейтинга также вошли: Пакистан (128 тысяч погибших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч) США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи).

Загрязнение воздуха – пятая по популярности причина смертности в мире, утверждают авторы исследования.

В Роспотребнадзоре считают, что в год в России от загрязненного воздуха умирают меньше 5 тысяч человек. По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, основанной на данных 2015 года, в России от плохого воздуха ежегодно умирали около 140 тысяч человек в год.