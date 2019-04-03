У подножия смердящей горы. Что происходит с подмосковными свалками

С весны 2017 года и до осени 2018 по всему Подмосковью проходили акции протеста против гигантских свалок, отравляющих воздух и почву. Что изменили протесты?

Год назад в правительстве Московской области заявляли, что из 39 мусорных полигонов в регионе закрыты 24, а остальные должны быть рекультивированы. Стоит всё это огромных денег. На ликвидацию последствий работы свалок областные власти планируют потратить не менее 20 миллиардов рублей. Ещё порядка 35 миллиардов рублей будет выделено на создание новой инфраструктуры для переработки мусора в области. 10 миллиардов рублей Москва намерена потратить на транспортировку и захоронение мусора в Архангельской области, что вызывает протесты уже архангелогородцев.

Сады Семирамиды

О подмосковных свалках заговорили летом 2017 года, когда после очередной телевизионной прямой линии по личному распоряжению Владимира Путина был закрыт полигон Кучино. Он действовал посреди Балашихи, крупнейшего города региона с населением в почти полмиллиона человек. Кучино принимал порядка 100 тысяч тонн мусора в год, работал фактически без экологического контроля, компания, получавшая с него доходы, была зарегистрирована в офшорах.

Анатолий Батышев, общественный деятель из Балашихи, занимавшийся проектом рекультивации Кучино, рассказал Радио Свобода, что на него выделено 4 миллиарда рублей, работы должны завершиться к концу 2019 года.

Из полигона продолжает выходить свалочный газ: его сжигают, но сколько на это потребуется времени, пока не ясно

Проект получился сложным: свалка оказалась больших размеров, чем предполагалась. На месте полигона появится "парк, напоминающий висячие сады Семирамиды", склоны мусорной горы засадят кустарниками и сделают птичий заповедник. Кучино станет часть огромного парка, который запланирован региональными властями и пройдем через всю Балашиху, по берегу реки Пехорка: его длина должна составить 22 километра. По словам Батышева, за деятельность Кучино никто реальную ответственность не понес: следствие не стало искать хозяев офшора, которые управляли полигоном. Незначительные уголовные судимости, не связанные с лишением свободы, получили лишь менеджеры свалки. Птицы и сады – дело будущего, Кучино до сих пор продолжает досаждать жителям Балашихи. Популярными остаются обсуждения в соцсетях, в каком районе когда была вонь. Из полигона продолжает выходить свалочный газ: его сжигают, но сколько на это потребуется времени, пока не ясно. "Улучшений с весны 2017 года я не заметил", – констатирует Андрей, житель Балашихи.

Массовые протесты жителей привели к закрытию гигантской свалки в Чеховском районе Подмосковья.

Рекультивация – это самостоятельная процедура по освоению бюджетных средств

– Полигон Кулаковский, закрытый в результате массовых протестных мероприятий, включая 56-дневную голодовку, реально закрыт на прием мусора и засыпан слоем земли. Проект рекультивации успешно прошел государственную экологическую экспертизу, – рассказывает Радио Свобода подмосковный политик Николай Дижур. – При этом установка по сжиганию свалочного газа на прохождение государственной экологической экспертизы не заявлялась. Рекультивация – это самостоятельная процедура по освоению бюджетных средств, самостоятельный объект коррупции.

Иногда полигоны закрываются и без протестов. Так, например, было с полигоном Часцы, в нескольких километрах от одноименного поселка Одинцовского района.

– Официально свалка была закрыта путем исключения из реестра размещения отходов в 2014 году. После официального закрытия полигон начал расти с астрономической силой: гора мусора выросла чуть ли не в два раза. Там хозяйничали одинцовские коммунальщики: у них была лицензия на обращение с отходами, хотя она выдается только при наличии полигона. Мы писали в контролирующие органы, и получали лицемерные ответы, что там, якобы, происходит сортировка мусора, а не сваливание, – рассказывает жительница Часцов Наталья.

По-настоящему полигон Часцы закрыли летом 2018 года: на фоне массовых протестов по Подмосковью и потому, что бесконтрольная гора мусора загорелась. На её тушение потребовалось три дня, и после этого мусор действительно перестали свозить.

Малинки, несмотря на потраченные на проект миллиарды рублей, до сих пор не открылись

В подвешенном состоянии остаются жители Новой Москвы. Там втайне от населения построен полигон Малинки, крупнейший в Европе. Когда об этом стало известно осенью 2017 года, начались массовые протесты жителей окрестных поселений, а также города Троицка Новой Москвы и подмосковного Подольска. В результате мэр Москвы Сергей Собянин в декабре 2017 года подписал постановление о так называемой "консервации" объекта. Малинки, несмотря на потраченные на проект миллиарды рублей, до сих пор не открылись, но могут заработать в любой момент.

По словам местного активиста Сергея Модестова, жители отслеживают видео с камер, установленных на Малинках, само изображение транслируется в интернете. Если видят, что на полигон заезжают грузовики, требуют объяснений от чиновников, пишут обращения и участвуют в судах.

Куда поехали мусоровозы

Вадим Сотов, активист из Волоколамска, подмосковного города, где проходили одни из самых ожесточенных антимусорных протестов, рассказал Радио Свобода, что уличные акции ещё проводятся, но сопротивление жителей постепенно идет на спад. Он считает, что невозможно постоянно бороться со свалкой "на общественных началах", тогда как для оппонентов активистов свалка – способ заработка.

– Очень сложно жить, постоянно контролируя свалку, – констатирует Сотов. Он знает многих людей, решивших из-за свалки уехать из Волоколамска.

На новый участок "Ядрово" едут не простые мусоровозы, а многотонные автопоезда с прицепами

Сейчас полигон Ядрово, против которого протестовали жители, закрыт, но на нем сжигают свалочный газ, что продолжает создавать дискомфорт. Кроме того, рядом открылся новый участок того же Ядрово. Его обещали закрыть в 2020 году, но гарантий, что так произойдет, нет. Власти обещали жителям Волоколамска, что на новый участок будет заезжать не более 80 машин в день. Сотов говорит, что сейчас жители менее тщательно, чем раньше, следят за тем, чтобы это соблюдалось. И на новый участок "Ядрово" едут не простые мусоровозы, а многотонные автопоезда с прицепами.

"В настоящее время в Московской области формируется принципиально новая отрасль обращения с отходами, основанная на территориальной схеме. Главный принцип: снизить захоронение отходов на полигонах не менее чем на 50 процентов за счет строительства комплексов по переработке отходов и заводов по термическому обезвреживанию", – сообщили Радио Свобода в пресс-службе Министерства экологии Московской области.

Начали работать комплексы по переработке "Сплэндер" (Серебряные Пруды) и "Солопово" (Зарайск). До конца года запланирован запуск еще семи комплексов по переработке. Началось строительство первого завода по термическому обезвреживанию. В Воскресенском районе запущен завод по термической обработке, запланировано строительство таких же заводов в Наро-Фоминском и Богородском городских округах, а также в Солнечногорском районе.

Регион разделен на семь кластеров, следует из официального ответа на запрос Радио Свобода, в каждом из которых работает оператор, ответственный за сбор, транспортировку и утилизацию отходов. Все отходообразователи обязаны заключить договоры с региональным оператором, а также подавать сведения об образовании отходов в кадастр отходов Московской области.

Впрочем, официально учтенным оказывается не весь мусор.

На бумаге это не полигон, а сельскохозяйственная земля, поэтому никакие нормативы не соблюдаются

– В Одинцовском районе нет официально действующих свалок. Основной нашей проблемой является завоз мусора под видом рекультивации карьерных выемок. Уже есть несколько таких объектов рядом с аэродромом "Кубинка". На бумаге это не полигон, а сельскохозяйственная земля, поэтому никакие нормативы не соблюдаются. В нескольких сотнях метров находятся населенные пункты и детский оздоровительный лагерь. Более того, участок Пронское находится в охранной зоне источников питьевого водоснабжения Москвы. После закрытия полигона в Балашихе к нам потянулись вереницы мусоровозов и народ взбунтовался, – говорит местный активист Алексей. По его данным, возбуждено уголовное дело, но о его результатах ничего не известно. – Мусор перестали в открытую возить, сейчас возят только грунт, но ущерб не посчитан и претензии к компании, этой устроившей, не выставлены. Все, что успели закопать, извлекать никто не собирается, соответственно, фильтрат течет в грунтовые воды и, вероятно, течет по Москве реке в сторону Рублевского водозабора.

По словам Анатолия Батышева, мусор из балашихинского Кучино поехал на нелегальные свалки, которые периодически выявляют, а также в Волоколамск, на полигоны Тимохово и Алексинский карьер.

Новые горячие точки

Хочется спросить главного санитарного врача: не желает ли он сам пожить в 238 метрах у подножия смердящей горы?

– Проектную мощность полигона Тимохово увеличили без особых оснований. Закрывать его не планируют как минимум до 2030 года. При этом немыслимым образом Росприроднадзор согласовал санитарно-защитну зону в 238 метров. Хочется спросить главного санитарного врача: не желает ли он сам пожить в 238 метрах у подножия смердящей горы полигона в 114 га и попить из собственного колодца воды с фильтратом? Впридачу, здесь ещё планируют впихнуть и мусоросжигательный завод. Люди надеялись, что с приходом мусорной реформы ситуация изменится в лучшую сторону. Но для жителей Богородского городского округа и города Электросталь она только ухудшается. Район превращают в помойку, не считаясь с мнением жителей и вопреки здравому смыслу, – рассказал администратор группы Вконтакте "Стоп завод и полигон Тимохово".

Полигон "Алексинский карьер" находится рядом с подмосковным городом Клин.

– Гора на 33 гектара высотой метров под 40, около 10 миллионов тонн смешанного мусора, преимущественно из Москвы, без надлежащих природоохранных мероприятий. Воняет жутко километров на 7-10, в зависимости от погоды. Фильтрат течёт в грунтовые воды. Полчища птиц парализовали работу аэродрома "Клин-5" (три километра от свалки). Ждём падений самолётов. Жгут факела без экологической экспертизы, – так описывает ситуацию администратор группы ВКонтакте "Алексинский карьер".

14 апреля политик Дмитрий Гудков готовит новую акцию протеста в ряде городов Московской области по мусорной проблеме.

Вместо старых свалок открываются новые гигантские

– Происходит масштабный передел рынка, раньше в Подмосковье были десятки мелких полигонов, у них были разные владельцы, в том числе бандиты. Используя мусорные протесты, власть отжимает этот бизнес у одних и отдает другим. Подмосковный рынок контролирует теперь группа Чемезова (Ростех), сын генпрокурора Игорь Чайка и немного – структуры, связанные с властями Москвы. Реальной модернизации отрасли не происходит. Вместо старых свалок открываются новые гигантские, – рассказывает Гудков Радио Свобода.

В Коломне участники протестов против свалок подвергаются давлению. Один из них, Вячеслав Егоров, под домашним арестом по экзотичной уголовной статье о "неоднократных нарушениях на митингах".

На многих активистов, в том числе Гудкова, составлены административные протоколы.

– В Коломне ситуация близка к бунту. Одна свалка уже воняет, строят ещё одну, высотой в 43 метра, и мусоросжигательный завод. Так получилось, что строится это рядом с моей дачей. Мне приспичило свалками заниматься? Нет, но теперь я не могу этой темой не заниматься. Так как у меня есть организационно-медийный опыт, этого испугались и запустили механизм репрессий, – добавляет Гудков.