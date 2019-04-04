Союз нерушимый. НАТО исполнилось 70 лет

Юбилей НАТО генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг отмечает в Вашингтоне – городе, где семь десятилетий назад был подписан Североатлантический договор. Его пригласили лидеры обеих партий, чтобы ликвидировать трещину, наметившуюся в отношениях администрации Трампа с союзниками.

5 марта 1946 года бывший британский премьер, а в тот момент лидер оппозиции Уинстон Черчилль произнес в городе Фултон, штат Миссури, знаменитую речь о "железном занавесе". Оратор обвинил Москву в нарушении ялтинских договоренностей и призвал страны Запада сплотиться перед лицом угрозы. Вместе с тем он отнюдь не призывал к войне.

Уинстон Черчилль: Я гоню от себя мысль о том, что новая война неотвратима и тем более что она неизбежна. Именно потому, что я уверен, что наши судьбы по-прежнему в наших собственных руках и что нам по силам спасти будущее, я чувствую, что должен высказаться сейчас, когда мне представились случай и возможность. Я не верю, что советская Россия хочет войны. Она хочет вкусить плоды победы в виде беспредельной экспансии своей мощи и своего учения. Но покуда у нас еще есть время, мы должны задуматься сегодня, здесь, над тем, как навсегда предотвратить войны и как можно скорее создать условия для свободы и демократии во всех странах мира. Наши трудности и опасности не исчезнут, если мы закроем на них глаза. Они никуда не денутся, если мы просто будем ждать сложа руки. Они не пропадут вследствие политики умиротворения. Нам необходимо решение проблемы, и чем дольше мы будем медлить, тем более трудным оно будет, а грозящие нам опасности возрастут.

12 марта 1947 года президент Трумэн выступил на совместном заседании палат Конгресса с речью о необходимости предоставления экономической и военной помощи Греции и Турции. Расширение зоны свободы и демократии в мире, заявил президент США, отвечает жизненно важным интересам Америки. Это была формула доктрины Трумэна.

Гарри Трумэн: В настоящий момент мировой истории почти каждая нация стоит перед выбором образа жизни. Слишком часто свобода выбора отсутствует. Один образ жизни зиждется на воле большинства. Его отличительная черта – свободные институты общества, представительное правительство, свободные выборы, гарантии личных свобод, свобода слова и вероисповедания, отсутствие политических гонений. Другой образ жизни основан на воле меньшинства, которой вынуждено подчиняться большинство. Он отличается террором и угнетением, подконтрольной прессой и подавлением личных свобод. Я считаю, что Соединенные Штаты должны проводить политику поддержки свободных народов, которые сопротивляются попыткам порабощения вооруженным меньшинством или внешнему давлению. Я уверен, что мы должны помогать свободным народам определять их судьбу в соответствии с их собственным разумением.

Ответом на советскую экспансию в Европе и стало создание НАТО. Подписание Североатлантического договора произошло 4 апреля 1949 года в Вашингтоне.



Пятая статья договора – о коллективной обороне от агрессии против любого из государств-членов – стала новым словом в мировой дипломатии и военной политике. В мае 1955 года страны советского блока подписали свой военный пакт – Варшавский договор.

НАТО и Организация Варшавского договора никогда не воевали друг с другом, но участвовали во множестве прокси-войн по всему миру от Анголы до Афганистана. С распадом коммунистического блока прекратил существование и Варшавский пакт. В отношениях новой независимой России с Западом началась новая эпоха. 27 мая 1997 года в Париже был подписан Основополагающий акт о взаимоотношениях России и НАТО.

Борис Ельцин: Я сегодня после подписания принимаю решение. Все то, что у нас нацелено на страны, которые возглавляются теми, кто за столом... снимаются все боеголовки.

Продолжительная пауза, возникшая после этого заявления, свидетельствует о том, что оно стало полной неожиданностью для лидеров стран НАТО. Однако вскоре выяснилось, что решение Ельцина было чисто политическим жестом, не имеющим военного значения. Боеголовки демонтированы не были, а ввести полетное задание в систему управления ракетой – дело считанных секунд.

Постоянным раздражителем в американо-российских отношениях стало неуклонное расширение зоны ответственности НАТО на Восток. В Москве его воспринимали как приближение угрозы к российским рубежам. Для бывших советских сателлитов процесс присоединения к НАТО был не только гарантией от внешней угрозы, но и экзаменом на политическую зрелость: обязательными условиями вступления в союз были урегулирование территориальных споров с соседями и гражданский контроль над вооруженными силами.

Самым серьезным кризисом в отношениях России и Североатлантического союза стало участие НАТО в войне на Балканах, кардинально изменившее ход конфликта.

В марте 1999 года новый директор ФСБ и секретарь Совета безопасности России Владимир Путин дал интервью Первому каналу, который тогда назывался Общественным российским телевидением, в котором назвал "трагедией" то, что "на сегодняшний день группа государств предпринимает активную попытку изменить сложившийся после Второй мировой войны международный миропорядок, по существу, дезавуировать все договоренности, которые были достигнуты странами коалиции после Второй мировой войны".

Позиция Владимира Путина с тех пор не изменилась. НАТО, тем не менее, продолжала расширяться. Последним присоединившимся к союзу государством стала 5 июня 2017 года Черногория. А в Тиране 1 апреля этого года прошел военный парад по случаю 10-летия вступления Албании в Североатлантический союз. Сегодня в организации состоят 29 стран.

С избранием президентом США Дональда Трампа в истории НАТО наступил сложный период. Еще в качестве кандидата Трамп говорил о том, что НАТО – устаревшая структура, что он не понимает, почему Америка должна защищать государства, где у нее нет никаких интересов, а главное – почему она должна оплачивать львиную долю расходов НАТО. В июле прошлого года во время саммита НАТО в Брюсселе он в резкой форме высказал за завтраком свои претензии генеральному секретарю союза Йенсу Столтенбергу.

В ответ на эти упреки Йенс Столтенберг заметил, что "даже во время холодной войны союзники по НАТО торговали с Россией, и тогда тоже имелись разногласия о том, как именно строить торговые отношения". "Торговля – это прекрасно, – парировал Трамп. – Думаю, что энергетика – совсем другое дело".

Обозреватель телекомпании MSNBC Стив Шмидт, в прошлом видный политтехнолог и сотрудник Белого дома при Буше-младшем, в своем комментарии по этому поводу напомнил, что союзники по НАТО после терактов 11 сентября 2001 года все как один вступили в антитеррористическую коалицию и пролили свою кровь, защищая США.

Стив Шмидт: Это трагический день, когда вы ослабляете самый важный в мировой истории военный союз, делаете мир менее безопасным и играете на руку Путину, у которого нет более важной стратегической цели, чем развалить Европейский союз и НАТО.

В январе этого года New York Times сообщила со ссылкой на старших должностных лиц администрации, не называя их имен, что в течение прошлого года президент Трамп не раз говорил в узком кругу, что хочет вывести США из НАТО. По мнению собеседников газеты, угроза не миновала: президент может вернуться к этой идее, если союзники по НАТО не увеличат свои расходы на оборону.

Нижняя палата Конгресса ответила на высказывания президента принятием законопроекта, запрещающего выход из НАТО. Билль принят 357 голосами против 22. Это значит, что за него голосовали и большинство республиканцев.

Однако государственный секретарь Майк Помпео утверждает, что союзникам и законодателям тревожиться не о чем.

Марта Маккалум (Fox News): Некоторое время назад появились сообщения, что президент говорил должностным лицам, ответственным за национальную безопасность, что он не видит особой необходимости в НАТО. Вы с этим согласны?

Майк Помпео: Эта администрация сделала для НАТО больше хорошего, чем несколько предыдущих администраций вместе взятые.

...Марта Маккалум: Получается, вы считаете тратой времени вчерашнее принятие нижней палатой законопроекта, который отвергнет любую попытку президента выйти из НАТО?

Майк Помпео: Да, это глупо.

По случаю 70-летия НАТО лидеры Конгресса Нэнси Пелоси и Митч Макконнелл пригласили генерального секретаря организации Йенса Столтенберга выступить с речью на специальном совместном заседании палат. В Вашингтоне этот шаг расценивается как стремление снять имеющиеся противоречия и исключить возможность выхода США из НАТО или пересмотр пятой статьи Вашингтонского договора. По этому вопросу в Конгрессе существует твердый межпартийный консенсус. 2 апреля, накануне выступления, Столтенберга принял президент Трамп.

Сегодня для меня было большой честью приветствовать в Белом доме генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

В заявлении для прессы он повторил свое настойчивое требование к союзникам справедливо разделить бремя расходов. Его спросили и о планах выхода из блока, и о России.

Вопрос: Вы когда-нибудь рассматривали возможность выхода США из НАТО?

Дональд Трамп: Люди платят, и я очень счастлив тому, что платят.

Вопрос: Какого рода угрозу безопасности для НАТО представляет Россия?

Дональд Трамп: Надеюсь, что она не будет угрозой безопасности. Надеюсь, что у нас будут хорошие отношения с Россией, а также, кстати, с Китаем и всеми прочими. Но я считаю, тот факт, что у нас есть НАТО, и НАТО стала гораздо сильнее с тех пор, как я стал президентом, (обращается к Столтенбергу) вы подтверждаете, не так ли?

Йенс Столтенберг: Мы получаем гораздо больше средств, и союзники вкладывают больше, и это предоставляет нам новые возможности. Мы должны поддерживать надежную защиту и защиту для всех стран НАТО.

Дональд Трамп: Но я думаю, что мы поладим с Россией. Я верю в это.

Йенс Столтенберг написал в Твиттере после встречи:

Отличная дискуссия с президентом Дональдом Трампом о том, как НАТО остаться сильной. Его послание о справедливой доле расходов приносит реальные плоды. К концу следующего года европейские союзники и Канада потратят на оборону дополнительно 100 миллиардов долларов.

Спор между США и остальными членами НАТО идет о том, что европейская часть союза тратит в среднем 1,46% ВВП на оборонные нужды. Заявленная цель – 2% – тоже кажется Трампу явно заниженной.

Оборонный бюджет России составит в текущем году 2 триллиона 228 миллиардов рублей, в будущем — 2 триллиона 295 миллиардов. Это 17 процентов ВВП.

Самые интересные статистические данные по НАТО. Нажмите на фотографию:

Конгресс США принимал генерального секретаря НАТО бурными овациями. А его речь много раз прерывалась аплодисментами.

"Давайте говорить честно, – заявил Столтенберг в своем выступлении. – С обеих сторон Атлантики ставится вопрос о силе нашего союза. И да, есть различия в подходах. Мы – союз разных стран. С разной географией, историей и политическими партиями. Республиканцы и демократы. Консерваторы и лейбористы. Независимые, "зеленые" и многие другие. Это – демократия. Открытая дискуссия и различные взгляды – это не признак слабости. Это признак силы".