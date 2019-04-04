В Архангельской области задержали третьего участника протестов в Шиесе

В Архангельской области задержан ещё один участник протестов против строительства свалки для московского мусора на станции Шиес, житель Вологды Андрей Старковский. Полиция сняла его с поезда, в котором он ехал на допрос по повестке следователя. Об этом сообщает "Новая газета".

Как успел рассказать Старковский, неделю назад ему на телефон с незнакомого номера пришел скан повестки. Следователь приглашал его на допрос в качестве свидетеля. Старковский был в это время в командировке. О чём и сообщил на номер, с которого пришла повестка, а также через официальное обращение на сайт архангельской полиции. Вернувшись из командировки, Старковский поехал на допрос, но был снят с поезда. Полицейские заявили, что активист находится в розыске за уклонение от явки к следователю.

Старковский стал третьим по счету участником протестов в Шиесе, задержанным полицией. Один из задержанных - Валери Дзюба - помещён под домашний арест.

Допросы идут в рамках уголовного дела, возбужденного по факту избиения экскаваторщика, протаранившего 15 марта вагончик, где ночевали перекрывшие дорогу на строящийся полигон активисты. Пострадали два человека. В возбуждении дела против самого водителя экскаватора полиция отказала.

На станции Шиес Ленского района Архангельской области с июля идёт строительство полигона для московского мусора. В течение 20 лет в Шиес собираются привезти 10 с половиной тонн бытовых отходов. Предполагается, что это будут брикеты, упакованные в пластик. Шиес расположен в возвышенной и заболоченной местности, откуда около 150 ручьев стекают в реку Вычегда, которая впадает в Северную Двину, а та несет воды в Баренц-регион. Местные активисты опасаются, что складирование здесь отходов приведет к экологической катастрофе и международному скандалу.

Местные жители настаивают, что строительство незаконно. С августа в Архангельской области не прекращаются митинги и другие акции протеста против ввоза московского мусора в регион.