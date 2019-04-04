Городской суд Петрозаводска отказался рассматривать 4 апреля дела об административном правонарушении в отношении двоих участников акции "Немцов мост" Тамары Спектор и Андрея Оборина. Сотрудники правоохранительных органов намеревалась привлечь гражданских активистов к административной ответственности за несанкционированный пикет, однако суд вернул полицейские протоколы в городское управление внутренних дел.

Акция памяти Бориса Немцова проходит в Петрозаводске ежегодно в день убийства оппозиционера. В этот день гражданские активисты собираются на мосту через реку Лососинку, который стал в карельской столице символическим "Немцовым мостом", и возлагают цветы к портрету политика.

В этом году акция прошла без вмешательства сотрудников правоохранительных органов, однако 14 марта четверо её участников были вызваны в Отдел исполнения административного законодательства УМВД Петрозаводска для составления протокола по части 2 статьи 20.2 КоАП – нарушение правил проведения публичного мероприятия. Гражданские активисты явились в полицию, но отказались подписывать протокол и давать какие бы то ни было показания, а затем направили жалобы прокурору города на действия полиции.

Как считают активисты, протоколы составлены незаконно, поскольку "памятные мероприятия не относятся к публичным мероприятиям по смыслу федерального законодательства, а являются данью традициям". Кроме того, участники акции "Немцов мост" обратили внимание городского прокурора на тот факт, что полиция нарушила сроки составления протокола об административном правонарушении, определенные КоАП – не более двух суток с момента выявления.