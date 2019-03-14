Четверо участников традиционной акции памяти Бориса Немцова, которая прошла в Петрозаводске в годовщину убийства оппозиционного политика 27 февраля, получили повестки в полицию для составления протокола по статье о нарушении на митингах. Гражданские активисты явились 14 марта к старшему инспектору отдела Алексею Даньшину, но отказались подписывать протокол и давать показания, сославшись на статью 51 Конституции России.

Как заявил корреспонденту Радио Свобода один из активистов Андрей Оборин, участники акции не считают её пикетом или каким-либо другим публичным мероприятием, которое по действующему законодательству требует согласования с местными властями.

Оборин также обратил внимание на то обстоятельство, что протокол об административном правонарушении сотрудники полиции оформили спустя две недели после проведения акции памяти, хотя по закону он должен быть составлен в течение максимум двух суток после выявления правонарушения.

В этом году акция памяти Бориса Немцова прошла в Петрозаводске в четвертый раз. Группа горожан пришла вечером 27 февраля на мост через реку Лососинка, который стал в карельской столице символическим "Немцовым мостом", установила на нем портрет погибшего политика и возложила к нему цветы.

"Никаких предварительных договоренностей у нас не было, – подчеркнул Андрей Оборин. – Мы каждый год приходим на это место. В прошлом году вокруг было полно полицейских, но никаких претензий к нам у них тогда не возникло. Когда я прощался с инспектором, то сказал ему, что увидимся на мосту через год".

В нынешнем году акция памяти "Немцов мост" прошла в Петрозаводске без участия сотрудников правоохранительных органов. Как рассказали гражданским активистам в Отделе исполнения административного законодательства УМВД карельской столицы, полицейские узнали об этой акции из публикаций в СМИ.