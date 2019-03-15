В Киеве у российского посольства открыли сквер имени Бориса Немцова

В Киеве официально открыли сквер имени российского политика Бориса Немцова. Церемонию посетили мэр города Виталий Кличко, депутаты Верховной рады, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший и дочь политика Жанна Немцова, сообщает DW.

Решение присвоить имя Немцова скверу у посольства принял в ноябре прошлого года Городской совет украинской столицы. "За" проголосовали все 69 присутствующих на заседании депутатов, против не проголосовал никто. Однажды посольство России будет гордиться, что именно рядом с ним находится сквер имени Немцова, заявил Кличко на церемонии открытия.

В сквере установлена мемориальная плита в память о российском политике. На ней сказано, что Немцов выступал за демократические преобразования в России и поддерживал незаивисимость и европейский выбор Украины.

Борис Немцов был застрелен у стен Кремля 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве осуждены пятеро предполагаемых исполнителей. Заказчиков преступления следствие установить не смогло.

В США в честь Немцова названа площадь в районе российской дипмиссии в Вашингтоне. Имя российского политика носит сквер напротив посольства России в Вильнюсе. В Москве в память о Немцове на месте его убийства существует народный мемориал, существованию которого противодействуют городские власти. На домах, где жил оппозиционер в Москве и в Нижнем Новгороде, установлены мемориальные таблички.