В Петербурге лейтенанта осудили условно за избиения солдат

Суд в Санкт-Петербурге приговорил лейтенанта Сергея Смородина к четырём годам лишения свободы условно за избиение нескольких рядовых летом 2018 года. Об этом в четверг сообщил телеграм-канал объединённой пресс-службы судов Петербурга.

По данным следствия, одного солдата Смородин избил за не надетый вовремя защитный шлем, другого – за плохо почищенный автомат, третьего – за то, что тот якобы не выучил обязанности военнослужащего.

Ещё один рядовой пострадал от рук лейтенанта, потому что пожаловался матери на условия службы.

Сам Смородин признал вину и заявил, что хотел добиться от солдат "надлежащего" исполнения их обязанностей.