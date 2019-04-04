Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Петербурге лейтенанта осудили условно за избиения солдат

Суд в Санкт-Петербурге приговорил лейтенанта Сергея Смородина к четырём годам лишения свободы условно за избиение нескольких рядовых летом 2018 года. Об этом в четверг сообщил телеграм-канал объединённой пресс-службы судов Петербурга.

По данным следствия, одного солдата Смородин избил за не надетый вовремя защитный шлем, другого – за плохо почищенный автомат, третьего – за то, что тот якобы не выучил обязанности военнослужащего.

Ещё один рядовой пострадал от рук лейтенанта, потому что пожаловался матери на условия службы.

Сам Смородин признал вину и заявил, что хотел добиться от солдат "надлежащего" исполнения их обязанностей.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG