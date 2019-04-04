Командира взвода в Приморье арестовали после гибели солдата

Командир взвода 305-й артиллерийской бригады в Приморском крае арестован и отправлен в СИЗО по уголовному делу о гибели 18-летнего солдата срочной службы. Об этом сообщили агентства PrimaMedia и UssurMedia. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Солдат Станислав Кузёма был найден мёртвым 30 марта в лесу под Уссурийском, недалеко от места службы. По данным UssurMedia, на спине и в районе солнечного сплетения умершего были обнаружены следы от побоев.

В пресс-службе военного округа ранее заявили, что предварительная версия смерти рядового – самоубийство. В военкомате Магнитогорска, откуда был родом Кузёма, матери солдата также сказали, что её сын, вероятно, совершил суицид. Сама она рассказала, что за два дня до смерти сына разговаривала с ним по телефону, и о самоубийстве он не говорил.

Сослуживцы рядового рассказали ИА UssurMedia, что причиной самоубийства стали издевательства и побои со стороны командующего взвода.

Правозащитница Валерия Приходкина, одной из первых сообщившая о гибели Станислава Кузёмы, призвала не верить в версию о суициде.