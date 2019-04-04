Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать медицинские анализы

Президент Украины Пётр Порошенко предложил своему сопернику по второму туру президентских выборов Владимиру Зеленскому вместе сдать медицинские анализы - в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков.

В штабе Порошенко заявили, что в 9 часов утра 5 апреля он будет ждать Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский" в Киеве. "Это должна быть независимая экспертиза сертифицированных лабораторий" - сказал представитель президента Олег Медведев.

Таким образом, Порошенко согласился на ещё одно условие, выдвинутое накануне Зеленским для проведения предвыборных дебатов.

Другим условием было их проведение на стадионе "Олимпийский". В Центризбиркоме Украины заявили, что дебаты в таком формате должны рассматриваться как предвыборная агитация, то есть за их организацию должны заплатить сами кандидаты. В штабе Порошенко уже заявили, что готовы внести половину суммы.

Зеленский также призывал Порошенко заявить, что дебаты будут проведены не с "марионеткой <олигарха Игоря> Коломойского или Кремля", а с кандидатом в президенты Зеленским. С прямым опровержением своих слов о том, что Зеленский - это "марионетка Коломойского", Порошенко не выступил, однако в его штабе подчеркнули, что в видеоответе Порошенко на обращение Зеленского президент "очень уважительно" обращался к нему, как к кандидату.

В штабе Порошенко также заявили, что готовы к нескольким раундам дебатов.

Актёр комического жанра и продюсер Владимир Зеленский в первом туре выборов набрал 30,2 процента голосов, а Пётр Порошенко - 15,9 процентов. Оба кандидата вышли во второй тур, который должен состояться 21 апреля. Накануне Зеленский выступил с видеообращением, в котором призвал Порошенко провести дебаты на стадионе, выдвинув ряд условий. Президент ответил принципиальным согласием. Оба видеоролика широко разошлись в Сети, а предстоящие дебаты стали одной из самых обсуждаемых тем не только на Украине, но и в России.