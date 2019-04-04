Роспотребнадзор просит оштрафовать поставщика еды в школы Москвы

Роспотребнадзор хочет привлечь к административной ответственности компанию "Московский школьник", связанную, по данным СМИ, с бизнесменом Евгением Пригожиным. Она поставляет продукты питания в учебные заведения и детские сады Москвы. Ведомство направило в суд материалы, связанные с выпуском продукции, не соответствующей нормам. Кроме того, компания отказалась в установленный срок исправить нарушения.



Роспотребнадзор составил два протокола об административном правонарушении в отношении компании 13 марта, сообщает "Интерфакс". Согласно данным картотеки Арбитражного суда Москвы, материалы будут рассмотрены в конце апреля. Максимальный штраф, который грозит "Московскому школьнику", – 600 тысяч рублей.

Компания "Московский школьник" поставляет продукты питания в учебные заведения и детские сады. Оппозиционер Алексей Навальный утверждает, что она входит в группу компаний "Конкорд", которая принадлежит Пригожину.

Навальный обвинил "Конкорд" во вспышке дизентерии в московских детских садах и школах в декабре 2018 года. Власти Москвы признали факт массового заражения, а Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. Родители пострадавших детей подали коллективный иск к компании "Конкорд" с требованием выплаты компенсации.

Издание "Проект" сообщало, что к поставщикам продуктов питания, связанным с Пригожиным, с 2011 года было подано более 700 исков из-за некачественной еды на сумму почти 900 миллионов рублей.

Кроме компаний, занимающихся поставкой еды, Евгения Пригожина связывают с деятельностью так называемой "фабрики интернет-троллей", а также ряда частных военных компаний, действующих в Африке и на Ближнем Востоке, в том числе "ЧВК Вагнера". В США против "повара Путина" выдвинуты обвинения во вмешательстве в выборы, из-за которых он внесён в санкционный список. Сам бизнесмен обвинения отвергает.