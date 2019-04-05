Мэр Риги отстранен от должности из-за коррупционного скандала

Министр окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова в связи с делом о коррупции в муниципальной транспортной компании. Соответствующее распоряжение опубликовано в официальном вестнике латвийского правительства. Оно может быть обжаловано в суде в течение 30 дней.

Ушакова, в частности, заподозрили в нецелевом расходовании средств компании "Ригас сатиксме", а также неисполнении обязанностей по контролю её закупок. "Ригас сатиксме" и его структуры отвечают за весь общественный транспорт в Риге, все маршрутки и почти все парковки в городе.

Ранее в феврале Рижская дума в очередной раз не поддержала требование оппозиции об отставке Ушакова. Поводом для вынесения этого вопроса на голосование стали обыски, которые сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии провели в доме мэра Риги и в его кабинете в здании Рижской думы. Они были связаны с расследованием дела о коррупции в муниципальном транспортном предприятии "Ригас сатиксме" при закупке троллейбусов и трамваев у чешской компании "Шкода"и польской "Соларис". Общая сумма подозрительных сделок достигает 270 миллионов евро. Это примерно четверть годового бюджета Риги.

Самого Ушакова не обвиняют в коррупции, а только в ненадлежащем исполнении обязанностей мэра. Ранее он заявлял о своей непричастности к каким-либо противоправным действиям.

Нил Ушаков вступил в должность мэра Риги в 2009 году, в 2017 году его переизбрали на третий срок. Ушаков возглавляет партию "Согласие", которая в 2018 году заняла первое место на парламентских выборах.

Решение министра о своей отставке Ушаков называет не правовым, а политическим.