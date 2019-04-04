Надгробия для власти. Зачем активисты "хоронят президента"?

В Санкт-Петербурге напротив Исаакиевского собора на этой неделе появилась стилизованная под надгробие табличка с портретом президента России Владимира Путина. На ней указаны дата рождения главы государства и – через дефис – цифра 2019. Ниже написано: "Предал народ России". В середине марта за аналогичную инсталляцию в Набережных Челнах был арестован на 28 суток местный активист Карим Ямадаев, а в начале апреля 15 суток ареста получил житель Кургана Евгений Жуков, который установил "надгробие" Путина на местном кладбище.

Подобие чёрной кладбищенской плиты с фотографией Владимира Путина установили напротив Исаакиевского собора активисты движения ''АгитРоссия". В своем телеграм-канале они объяснили эту инсталляцию так: ''За принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России".

С одной стороны, эту акцию можно рассматривать как продолжение осенних перформансов ''АгитРоссии'', представляющей себя как "федеральный канал уличной агитации", который "борется с путинской пропагандой". Тогда в петербургском метро на дверях вагонов появились портреты персонажей так называемого ''Позорного полка'' – Дмитрия Медведева, Валентины Матвиенко и других политиков и чиновников, поддержавших пенсионную реформу. К ''героям'' ''Позорного полка'' был причислен и Путин, сначала обещавший не повышать пенсионный возраст, а потом подписавший соответствующий закон.

С другой стороны, активист ''АгитРоссии'' Григорий рассказал Радио Свобода, что этим перформансом движение хочет заявить: "президент давно утратил доверие народа и фактически является политическим трупом". Но всё-таки главная задача этой акции, по словам Григория, – поддержка активистов в других городах, которые установили аналогичные инсталляции и столкнулись с неприятными последствиями. Так в Набережных Челнах активист Карим Ямадаев был арестован на 28 суток, а в Кургане активист Евгений Жуков оказался арестован на 15 суток. Судя по всему, курганская акция и послужила едва ли не главным толчком для петербургских активистов.

По словам Григория, сейчас движение развивается очень динамично, к "АгитРоссии" обращается много неравнодушных к судьбе своего отечества людей, впервые задумавшихся о самой возможности протеста. В то же время, в акциях движения участвуют и сторонники других гражданских и политических сил. Так, например, недавно ''АгитРоссия'' провела совместно с членами ЛДПР акцию по ''блокировке'' Роскомнадзора: дверь петербургского отделения этого ведомства на Конногвардейском бульваре оказалась замотана предупреждающими красно-белыми лентами. Григорий, кстати, считает эту акцию самой яркой за последнее время.

Как говорит Григорий, возраст и социальную принадлежность активистов ''АгитРоссии'' определить трудно – тут есть и совсем молодые люди, и студенты, и те, кто уже давно работают. Что касается других оппозиционных организаций и движений, то цель – не соперничать с ними, а сотрудничать, – уточняет Григорий и приводит в качестве примера акцию с ''надгробием Путина'': поскольку по разным городам ''проходит челлендж создания таких надгробий, мы просто приняли эстафету''.

Загробные образы не впервые возникают в протестных перформансах российских активистов. Стоит вспомнить нашумевшую акцию созданной петербургскими активистами ''Партии мертвых'', в ходе которой трава постепенно прорастала сквозь портрет главы государства. Назывался этот проект "Девять стадий разложения вождя". По мнению Григория из "АгитРоссии", Владимир Путин ''мёртв как политик, мертв для народа''.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский считает акцию с ''надгробием Путина'' глупостью, поскольку на самом деле российская власть отнюдь не мертва, а, наоборот, сильна и агрессивна, победить ее можно только на выборах, а принимать желаемое за действительное не стоит. По мнению политика, делать инсталляции – лёгкий путь, гораздо труднее идти в муниципальные депутаты, участвовать в выборах в качестве наблюдателей или членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а только это сейчас и нужно.

Между тем, по словам Григория, именно этим и занимаются многие активисты ''АгитРоссии''. Как и советует Борис Вишневский, они планируют участвовать в выборной кампании в качестве наблюдателей, членов избиркомов и кандидатов в муниципальные депутаты.

А вот сопредседатель политсовета Петербургского демократического движения ''Солидарность'' Ольга Смирнова приветствует акцию ''Надгробие Путина'', по ее мнению, чем больше таких действий, тем лучше, поскольку власть, которая, страшась насмешек, приняла закон ''об оскорблении величества'', уже из-за одного этого достойна всяческих насмешек. Смирнова считает, что именно этим законом и спровоцирован троллинг такого уровня: чем больше власть запрещает нормальную, конструктивную критику в свой адрес, тем больше критика уходит в сторону прямого издевательства, выбивая из-под ног у власти ее главную опору – авторитет. Смирнова двумя руками выступает за такую тактику – инсталляции, уличные представления, грубый, лапидарный стиль общения с властью.

Смирнова добавила, что в протестных перформансах в последнее время настойчиво повторяется образ смерти, ассоциируемый с образом власти. Но она полагает, что акция ''Партии мёртвых'' с проросшим через портрет Путина травой говорит не столько о президенте, сколько о состоянии общества, впадающего в глубокое застойное уныние и неподвижность. А вот акция с ''надгробием Путина'', где датой смерти обозначен 2019 год, прокатившаяся по российским городам, по мнению Смирновой, адресована как раз самому правителю и его окружению во власти. Оппозиционерка считает эти выросшие, как грибы ''надгробия'' острой реакцией на закон ''об оскорблении величества'' и на репрессивные меры по отношению к активистам, подавление гражданских свобод. В то же время, это и реакция на беспомощность самой власти: неспособность улучшить экономическую ситуацию и решить проблемы на международном поле, которые сама же власть и создала.

По мнению Смирновой, такое образование, как ''АгитРоссия'', типично для современности – сетевое содружество без фиксации членства, бренд, с помощью которого заявить о себе может практически каждый человек, член любой партии или движения. Нередко под разными названиями могут действовать одни и те же люди – сегодня они проводят акцию как члены партии ''Яблоко'', завтра - как активисты движения ''АгитРоссия'', послезавтра – ''Весна'', а через некоторое время – как какое-нибудь ''Новое двуличие'', а иногда, – замечает Смирнова, – кто-то вдруг проводит пикеты под шапкой ''Демократического Петербурга'', хотя на самом деле коалиция давно уже никаких акций не проводит. Таким образом протест становится все более рассредоточенным, летучим и неуловимым.

По словам самих активистов ''АгитРоссии'', ниша уличной активности и наглядной агитации в России практически не занята, и её обязательно надо использовать, чтобы любыми путями привлекать внимание прежде всего мало активных граждан, основным источником информации для которых остается телевизор.