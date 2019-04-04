Каждый пятый житель России хочет эмигрировать при первой возможности

Каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать при появлении такой возможности. Среди россиян в возрасте до 49 лет доля готовых к эмиграции достигла 44 процентов. Об этом свидетельствуют данные опроса Gallup за 2018 год.

Исследователи задавали респондентам вопрос: "Если бы у вас была возможность, вы бы хотели переехать на постоянное место жительства в другую страну?" В 2018 году доля россиян, желающих переехать, оказалась самой высокой с начала исследований в 2007 году.

Больше всего к отъезду стремятся люди в возрасте от 15 до 49 лет, среди них доля желающих эмигрировать составила 44 процента. Среди граждан России в возрасте от 46 до 60 лет таких только 9 процентов.

Из направлений, куда россияне хотели бы уехать, лидирует Евросоюз, туда предпочли бы направиться 40 процентов россиян, морально готовых к переезду. Самая популярная страна для эмиграции у респондентов – Германия (15 процентов), вторая по популярности – США (12 процентов).

Из людей, поддерживающих политику президента России Владимира Путина, уехать хотят 12 процентов. Из не поддерживающих – 40.