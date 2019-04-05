В Новокузнецке рабочие пытались снять с балкона активиста плакат про Путина

​В Новокузнецке в Кемеровской области сотрудники коммунальных служб с помощью автокрана попытались снять с балкона координатора движения "Протестный Кузбасс" Льва Гяммера плакат с надписью "Путин — вор". В администрации города плакат назвали "несанкционированной рекламной конструкцией". Об этом проекту "Сибирь.Реалии" рассказал сам Гяммер.

По его словам, вечером в пятницу рабочие подъехали к его дому, остановились на проезжей части и начали подниматься на автокране к балкону. Их действия координировали сотрудники полиции. Активист начал вести трансляцию происходящего в свой инстаграм и рабочие уехали.

Утром 5 апреля Гяммеру звонили из управляющей компании, занимающейся обсоуживанием дома, и требовали самостоятельно убрать плакат. Там ссылались на жалобу администрации города о несанкционированной рекламной конструкции на фасаде. После к нему приходили полицейские, но активист не открыл им дверь.